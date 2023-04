“Poderia ter entrado mais atento e finalizado mais“, lamenta Mancini após derrota nos acréscimos

Em partida válida pelo jogo da ida da final do Campeonato Mineiro 2023, o América-MG recebeu o Atlético-MG na Arena Independência neste sábado (01), mas acabou sendo derrotado por 3 a 2, com gol do Hulk no último lance do duelo.

Com o resultado, o América-MG vai precisar vencer no jogo da volta para poder sonhar com o título estadual. Após a partida, o técnico Vagner Mancini pontuou alguns erros da equipe: “Quando você toma um gol no primeiro e no último minuto do jogo, mostra alguma coisa, né?! Uma falta de concentração no começo ou no final ou que poderia evitar algum tipo de lance que foi fatal”, disse.

“O América poderia ter entrado mais atento e finalizado mais. Levamos o gol a dez segundos do fim da partida. Isso acaba pesando em todo o contexto”, complementou.

Ainda sobre a partida, o treinador do Coelho analisou o confronto e comentou sobre o futebol apresentado pelo adversário: “Se analisarmos a partida friamente, vemos que o Atlético fez os gols em lances individuais, e não em criação. Marcou pela qualidade que tem, finalizando bem.”

''Nós que vivemos o futebol sabemos que não tem nada decidido. Com o empate, também teríamos que vencer no Mineirão, e não mudou nada, vamos ter que continuar vencendo. Sabíamos que em uma das duas partidas, precisaríamos de uma vitória para tirar essa vantagem.''

Por fim, o comandante comentou que a decisão ainda está totalmente aberta para o segundo jogo e que acredita no potencial de sua equipe: “O mais importante agora é saber que o América é capaz pelo que mostrou hoje. Temos que mostrar o que fizemos de bom. Daqui até domingo tem muita coisa a ser vivida ainda, mas podem esperar o América vivo”, comentou.

Segundo jogo

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo sábado (08), às 16h30, no Mineirão, no último e decisivo confronto do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG precisa apenas de um emapte, enquanto o Coelho necessita da vitória.