"A vantagem é uma realidade", frisa Vojvoda após Fortaleza vencer Clássico-Rei

Na tarde deste sábado (1), o Fortaleza venceu o Ceará, por 2 a 1, no jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Lucas Sasha e Caio Alexandre marcaram para o Tricolor de aço. Danilo Barcelos descontou, para o Vovô. Após a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda comemorou a vantagem do Fortaleza e destacou que esse é uma nova história.

"Hoje foi uma postura similar quanto ao nível de concentração. Conseguimos dois gols e no segundo tempo acho que o time conseguiu espaços, também gerando boas finalizações."

"A vantagem é uma realidade. Não podemos ocultar que estamos com essa pequena vantagem, mas, quando começa a partida, é sempre uma história nova. Então vamos fazer o nosso melhor planejamento a partir de quarta, que é quando fazemos a partida da Sul-Americana", completou o comandante.

Vojvoda ainda falou sobre o calendário, já que o Leão não terá folga alguma.

"É uma realidade, já sabíamos que o calendário está feito desse jeito. Temos que nos preparar para essa realidade. Quanto ao planejamento, será feito a partir deste domingo. A equipe vai fazer duas partidas em sete dias, um começo de competição importante e uma final. Temos que fazer a nossa melhor avaliação e a partir disso o melhor planejamento para essas partidas."

Com o resultado, o Fortaleza pode empatar ou vencer, que leva ao pentacampeonato estadual. O Fortaleza encara o Palestino na quarta-feira (5), às 19h, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Sul-Americana. Já pelo Cearense, as equipes voltam a se enfrentar no domingo (8), às 16h na Arena Castelão.