Atletico-GO vence Goiás e abre vantagem no jogo de ida da final pelo Campeonato Gaúcho

Na tarde deste domingo (2), o Atlético-GO venceu o Goiás, por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, pelo jogo de ida e abriu boa vantagem na final do Campeonato Goiano. Luiz Fernando e Rodrigo Soares, marcaram para o Dragão.

Dragão larga com vantagem

O jogo começou com ambas equipes, incendiando e dominando os minutos iniciais. Aos 14, Bruno Melo e Apodi bateram de cabeça, mas nenhum mandou a bola para o fundo das redes. Na sequência, o Dragão chega com Shaylon que tocou para o Rhaldney, que rolou para Moraes na entrada da pequena área, e explode na defesa. Aos 40, em sobra de bola, Shaylon deu passe para Luiz Fernando, que cabeceou com estilo e marcou levando o Dragão para o vestiário com vantagem.

No segundo tempo, a partida recomeçou com o Dragão dominando e mostrando suas qualidades em campo. Aos 5, Luiz Fernando tabelou com Rhaldney pela direita dentro da área e cruzou para Rodrigo Soares, que amplia a vantagem do Atletico-GO.

Na sequência, o Goiás reage com Diego Gonçalves que manda de longe e Ronaldo desvia de leve, mas morre na trave. A partida seguiu lá e cá, mas sem boas finalizações de perigo, os técnicos aproveitaram pra fazer substituições, que não surtiram efeito algum, com isso o árbitro soou o apito e encerrou a partida, decretando vitória do Atletico-GO por 2 a 0.

Como ficou?

Com o resultado, o Atlético-GO, poderá empatar ou até perder por um gol de diferença para ficar com o título. O Verdão terá que ganhar por dois para forçar os pênaltis ou de três para cima para ser campeão no tempo normal.

Próximos Jogos

Atlético-GO e Goiás voltam a se enfrentar no domingo (9), às 16h, na Serrinha. Antes, na terça-feira (4), o Goiás estreia na Copa Sul-Americana contra o Santa Fé, às 19h, da Colombia.