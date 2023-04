Água Santa bate Palmeiras e conquista vantagem na ida da final do Paulistão

Jogando na Arena Barueri o Água Santa recebeu o Palmeiras na ida da final do Paulistão. E mesmo com o mando e a minoria da torcida, o Água Santa saiu de campo com a vitória por 2 a 1 sobre o atual campeão. A bola rolou para mais uma grande história no Paulistão, onde Bruno Mezenga abriu o placar, Endrick saiu do jogo para empatar e Bruno Mezenga mais uma vez marcou, nos acréscimos da segunda etapa, para dar a vitória ao Água Santa!

Água Santa na frente na final!

A primeira chance de perigo ficou do lado alviverde da, com Dudu chutando de fora da área, mas no meio do gol, nas mãos de Ygor Vinhas, logo aos 12 minutos de partida onde o Palmeiras pressionava o Água Santa. Três minutos depois apenas Luan Dias arriscou o chute de fora da área no contra-ataque, mas mandou a bola pela esquerda do gol.

Aos 18 minutos Breno Lopes levou para o meio e bateu rasteiro, no canto direito, mas Ygor Vinhas voou para espalmar e mandar para escanteio na primeira defesa difícil da partida! No minuto seguinte Luan Dias errou na saída e deu a bola no pé de Dudu, que chutou de fora da área e mandou pela direita do gol, tirando um “uuh” da torcida.

Com 21 minutos Menino recebeu a bola na direita e ao girar Didi escorregou e deixou o meia sozinho para invadir a área e chutar forte, mas com Ygor Vinhas espalmando para mais um escanteio. E aos 37, após um momento onde o jogo ficou mais pegado e com faltas, Mezenga recebeu pelo meio, ajeitou para Júnior Todinho, que bateu no alto, mandando pela direita do gol.

E aos 42 minutos, em um erro de Zé Rafael, Lucas Tocantins teve meio campo para correr, invadir a área e chutar, mas a bola desviou em Marcos Rocha, com a bola saindo por cima do gol. E no escanteio batido no meio da área Bruno Mezenga subiu sozinho para cabecear e abrir o placar da partida para o Água Santa!

É DELE!!!!

BRUNO MEZENGA NÃO PERDOA E ABRE O PLACAR PARA O ÁGUA SANTA NA ARENA BARUERI! pic.twitter.com/CiMbRjZgxo — Paulistão (@Paulistao) April 2, 2023

No início da segunda etapa, aos três minutos, Zé Rafael roubou a bola e tocou para Endrick bater, mas nas mãos de Ygor Vinhas. E no escanteio seguinte, aos seis minutos, a bola foi desviada na primeira trave por Zé Rafael e Endrick colocou a bola no fundo do gol, empatando a partida para o Palmeiras!

O menino @endrickii guardou!!

O empate do Verdão e o primeiro dele no Paulistão Sicredi! pic.twitter.com/tyU7h0BKsr — Paulistão (@Paulistao) April 2, 2023

Aos 19, em uma bola lançada na direita, Weverton saiu mal, Lucas Tocantins ficou com ela e bateu de lá mesmo, mas por cima do gol vazio, perdendo uma ótima chance de colocar o Água Santa na frente mais uma vez. Dois minutos depois a bola sobrou para Mezenga, que chutou forte e viu o goleiro espalmar! Na sequência Bruno Xavier conseguiu o chute, acertando a trave esquerda de Weverton!

E aos 47 minutos da segunda etapa, no erro de saída de Marcos Rocha, a bola chegou em Bruno Mezenga na área com o passe de Patrick Alan, que acabava de entrar, que bateu cruzado na saída do goleiro para colocar o Água Santa na frente no placar no final da partida!

O jogo de volta

A decisão do Paulistão será no Allianz Parque, às 16h, no próximo domingo (9). O Água Santa tem a vantagem do empate na casa do alviverde, além de todos os resultados de vitória. Vitórias por um gol de diferença do Palmeiras leva a partida para as penalidades. Qualquer vitória por dois ou mais gols de diferença do Palmeiras fazem o Verdão mais uma vez campeão.