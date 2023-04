Joel Santana vira NFT em ação para Fla-Flu

Da prancheta ao mundo tecnológico. Joel Santana virou NFT (non-fungible token) em ação especial para o Fla-Flu, clássico que decide o campeão carioca deste ano. Joel está caracterizado na arte colecionável que ilustra os tokens, chave de acesso para a inesquecível experiência de assistir ao jogo com o treinador multicampeão no Maracanã, no camarote da Absolut Sport, idealizadora da ação em parceria com a NTP-Tickets.

Os torcedores presentes no local na primeira partida da final do Carioca, no último sábado, dia 1º, foram presenteados com o ativo. “Papai Joel” também marcou presença no espaço e fez a alegria dos fãs. Em campo, o Flamengo venceu o Fluminense pelo placar de 2 a 0, abrindo vantagem na decisão. Neste domingo, dia 9, os times voltam a campo para o segundo jogo, novamente no Maracanã, às 18h.

A nova modalidade de ingressos digitais colecionáveis usando a tecnologia dos NFTs promete eliminar os cambistas dos estádios. Com eles, os torcedores podem, a qualquer momento, verificar a autenticidade dos ingressos na plataforma Opensea, além de ter a liberdade de revendê-los no mercado secundário com segurança e gerando royalties para o organizador do evento.

Um dos mais carismáticos personagens do futebol brasileiro, Joel Santana fez história ao se tornar o único treinador campeão carioca com os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro (Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco da Gama). “Rei do Rio”, o ex-zagueiro comandou a seleção da África do Sul no período pré-Copa do Mundo de 2010, disputada no país. Vitorioso no futebol, Joel também é sucesso no mercado publicitário.