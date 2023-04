Após campanha histórica no Catarinense, volante Sousa Tibiri retorna ao Altos para a disputa da Série C

Semifinalista do Campeonato Catarinense, com o Barra, Sousa Tibiri já definiu o seu destino para a sequência do ano. O volante retorna ao Altos, onde atuou em 2022, e vai disputar a Série C com a equipe.

Na última temporada, Sousa Tibiri defendeu o Altos em 35 jogos, com destaque para a campanha na Copa do Brasil. O time piauiense chegou na terceira fase após superar Sport e ABC, e só caiu diante do Flamengo, que viria a ser o campeão.

“Feliz em voltar ao Altos, um clube que me recebeu muito bem e onde me sinto em casa. Fiz grandes amigos e tive momentos inesquecíveis aqui. Chego focado em ajudar o time nos próximos desafios”, destacou o meio-campista, de 26 anos.

Sousa Tibiri retorna ao Altos após fazer história com o Barra. A equipe de Balneário Camboriú foi semifinalista do Campeonato Catarinense, eliminando a Chapecoense nas quartas de final, e garantiu vaga na Série D de 2024. O volante atuou em nove jogos e foi peça importante na campanha.

“Agradeço ao Barra pela oportunidade, aos meus companheiros de equipe e torcedores. Foi uma experiência incrível, onde aprendi muito e fizemos história. Agora é trabalhar para ajudar o Altos a conquistar os seus objetivos”, finalizou.

A Série C tem começo marcado para o início de maio. O Altos estreia em casa, diante do Figueirense.