Com Thiago Heleno expulso, Athletico fica no empate com Alianza Lima na estreia da Libertadores

Em noite de terça-feira (4) sem inspiração, o Athletico e Alianza Lima empataram sem gols na estreia da Libertadores. O que faltou em gols, sobrou em cartões, que resultaram na expulsão de Thiago Heleno do Furacão.

Sem ânimo, mas cheio de cores

O jogo começou sem tanto gás, mas com muitas cores, mas de faltas para ambas equipes. O furacão até chegou mais, mas não teve tanta posse ou domínio. Aos 10, o Atlético chegou com Fernandinho fazendo uma grande jogada para Vitor Roque, que chuta forte com a perna direita, mas o goleiro Campos espalma. A equipe peruana conseguiu ter mais domínio, sendo incentivada pela torcida, mas pouco deu trabalho para o brasileiro Bento. Aos 43, Ballon pegou rebote e, domina no peito, mas manda por cima da meta, decretando a decida para os vestuários no 0 a 0.

Nada de gols

A partida recomeçou da mesma forma que a primeira, sem ânimo, sem tantas jogadas de perigo, porém com um diferencial, com o Furacão buscando marcar. A melhor chance veio com Vitor Roque, recebeu nas costas da defesa, ficou cara a cara com o goleiro, mas pega muito mal na bola. Na sequência Fernandinho chuta da entrada da área, Alex Santana desvia no caminho e a bola bate no travessão. O jogo seguia truncado, até Thiago Heleno ter que se esticar para salvar lance quase em cima da linha, mas acabou expulso por causa dois cartões amarelos. Com vantagem numérica, o Alianza Lima até tentou pressionar, mas não levou perigo, decretando o empate sem gols.

Mas, e como fica?

O Athletico volta a campo pela Libertadores na terça-feira (18), às 21h, com confronto brasileiro com o Atlético-MG. Antes, o Furacão disputa o jogo de volta da final do Campeonato Paranaense contra o FC Cascavel, que ocorre no domingo (9), às 17h, na Arena da Baixada. O Alianza Lima visita a próxima rodada do Libertad, na quinta-feira (20), às 23h.