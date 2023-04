Em jogo morno, Goiás empata com Santa Fe pela Sul-Americana

Nesta terça-feira (04), o Goiás recebeu o Santa Fe em partida válida pela Copa Sul-Americana. O jogo que foi realizado no Estádio da Serrinha terminou empatado em 0 a 0. Desta vez, o Verdão entrou em campo com apenas três jogadores titulares, afinal, está envolvido na final do Campeonato Goiano diante do rival Atlético-GO. Mesmo jogando com a equipe reserva e diante de um campeão sul-americano, o Goiás conseguiu controlar a partida e, pelo menos, conseguir pontuar.

O jogo

No primeiro tempo, a partida foi bem equilibrada. Entretanto, o Goiás foi quem teve as maiores oportunidade para balançar a rede. A melhor chance foi com o cruzamento de Alesson, onde Philippe cabeceou dentro da área e obrigou Espitia fazer uma boa defesa. Já pelo time colombiano, aos 26 minutos, Enamorado tocou para Rodallega, que finalizou, e fez com que Tadeu tomasse um susto vendo a bola passar perto da trave.

Foto: Goiás EC

Já no segundo tempo, o Goiás partiu para a pressão e não conseguiu converter o ritmo de jogo em gols e o Santa Fe valorizou a posse de bola junto com uma postura mais defensiva. Aos 25 minutos, o Goiás quase abriu o placar após Diego passar para Matheus Peixoto e ele finalizar muito próximo do gol. A bola passou raspando na trave. Já nos acréscimos, o Santa Fe quase fechou o caixão com um jogada que poderia ter sido mortal com uma finalização de Morelo que passou pertíssimo do gol. Em si, ambos os goleiros, quase não precisaram trabalhar em um jogo com poucas emoções e muito truncado.

Agora, o Goiás precisa estar 100% focado na decisão diante do Atlético-GO em partida válida pelo Campeonato Goiano, onde saiu derrotado na primeira partida por um placar de 2 a 0. Com isso, o Verdão precisa vencer por 3 gols de diferença para conquistar o título ou 2 gols de diferença para levar para os pênaltis. Já se tratando da Sul-Americana, com este resultado, Goiás e Santa Fe marcam apenas um ponto e ficam empatados na tabela. O próximo jogo será contra o Universitário-PER no dia 20 de abril no Peru. O time goiano está no mesmo grupo de Universitário-PER, Gimnasia-ARG e Santa Fe-COL.