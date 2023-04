Em noite mágica de Mastriani, América-MG goleia Peñarol na estreia da Sul-Americana

Com uma bela atuação, o América-MG goleou o Peñarol por 4 a 1, nesta quarta-feira (5), na Arena Independência, em Belo Horizonte. Os gols do coelho foram marcados por Éder, Gonzalo Mastriani, duas vezes, e Wellington Paulista. O Peñarol conseguiu descontar com um gol do atacante Mansilla.

Início avassalador do time mineiro

Com um início de jogo intenso, o América não tomou conhecimento do time uruguaio. Logo aos 2 minutos, em cobrança de falta de Benítez, o zagueiro Éder recebe na área e cabeceia para marcar 1 a 0 para o time mineiro. Aberto o placar, o coelho ainda queria mais. Dominando o meio de campo e com muita intensidade, não demorou muito para ampliar o resultado. Aos 5, em jogada confusa na área, a bola sobra para o atacante Mastriani bater cruzado e fazer o segundo gol americano.

Com os primeiros 15 minutos dominado pelo time da casa, a equipe do Peñarol parecia atordoada e com dificuldades de entrar no jogo. A primeira chegada do time uruguaio veio aos 18 minutos, após uma cruzamento na área, o atacante Azero tenta uma bicicleta para defesa do goleiro Cavichioli.

Com o resultado parcialmente construído, a equipe mineira diminuiu a intensidade, recuou demais abaixando suas linhas, o que fez o adversário entrar no jogo. Os uruguaios passaram a ter mais a bola, pressionando o time americano que se segurava defensivamente. Aos 30 minutos, Arezo chuta de longe tentando pegar Cavichioli no contrapé. O goleiro faz grande defesa, mas o árbitro já assinalava uma falta no lance.

Vitória sólida para coroar uma ótima atuação americana

O segundo tempo começou bem movimentado para as duas equipes. O time da casa voltou mais organizado e criou a primeira chance logo aos 4 minutos. Em boa jogada de Everaldo na linha de fundo, o atacante finaliza para defesa do goleiro Thiago.

Ao longo da segunda etapa, o coelho tomou conta da partida. Comandando as ações, mais competitivo e efetivo, o time mineiro se impôs e conseguiu construir o placar elástico. Aos 10, após um erro de saída de bola do zagueiro uruguaio, a bola sobra para o capitão Juninho, que invade a área, dribla o marcador e toca para Mastriani marcar o terceiro gol americano, o segundo dele na noite.

Apesar do placar adverso, o Peñarol tentava criar chances e incomodar o time do América. Aos 18, em cobrança de escanteio, Mendez acerta uma curva na bola que passa bem perto da trave e sai.

Para administrar o resultado, o técnico Vagner Mancini promoveu algumas alterações no coelho. A entrada do atacante Wellington Paulista no lugar do artilheiro da noite, Mastriani, não alterou o rendimento da equipe. Apenas dois minutos após entrar, o atacante recebe um cruzamento na medida e só precisou cabecear colocado para sacramentar a goleada. América 4 a 0.

O time do Peñarol ainda teve tempo de diminuir. Apesar do domínio americano, os uruguaios insistiam e criavam algumas poucas chances para amenizar a goleada. Aos 30 minutos, em um cruzamento pelo lado direito, o atacante Mansilla sobe no meio da zaga e cabeceia para diminuir o placar.

Próximos compromissos

Após a estreia na Copa Sul-Americana, o América volta suas atenções para a grande final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, que acontecerá no domingo (9), às 16h30, no Mineirão. O time americano vai precisar reverter a vantagem atleticana conquistada no primeiro jogo da decisão, após vencer por 3 a 2.