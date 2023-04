Vale a taça! Atlético-MG recebe América-MG com vantagem na final do Campeonato Mineiro

Neste domingo, o Mineirão será novamente palco da grande decisão do Campeonato Mineiro. No campo do gigante da Pampulha, Atlético-MG e América-MG brigam pela taça de campeão a partir das 16h30.

Na ida, o alvinegro ampliou a vantagem que tinha sobre o adversário ao vencer no Independência por 3 a 2, com gol de Hulk no último lance da partida. Agora, mesmo se perder por até um gol de diferença, o time comandado por Eduardo Coudet será campeão.

As duas equipes de melhores campanhas em toda competição chegam a grande final com campanhas parecidas. O Galo, líder geral na fase de grupos, conquistou oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota, sofrida no jogo de ida da semifinal do estadual contra o Athletic.

O Coelho, por sua vez, ficou apenas dois pontos atrás do Atlético na fase de classificação. O Decacampeão chega ao segundo jogo da final com sete triunfos, três empates e uma derrota, que ocorreu no jogo de ida e deu fim a invencibilidade americana na temporada.

Atlético busca repetir feito dos anos 1980

Atual tricampeão estadual, o Galo sonha com o tetra que não acontece no futebol mineiro há mais de quarenta anos. A última vez que um clube conquistou o campeonato mineiro quatro vezes seguidas foi o próprio Atlético-MG, na campanha que terminou no hexacampeonato, entre os anos de 1978 e 1983.

Além disso, o alvinegro pode repetir outro feito ocorrido na mesma campanha. Caso confirme o título com Eduardo Coudet, será a segunda vez que o clube vence o torneio quatro vezes seguidas com quatro treinadores diferentes.

Entre 1980 e 1983, o Galo conquistou a competição com Procópio Cardozo (1980), Carlos Alberto Silva (1981), Antônio Lacerda (1982) e Mussula (1983). Na atual sequência de títulos, os treinadores campeões foram Jorge Sampaoli (2020), Cuca (2021) e Antônio “El Turco” Mohamed (2022).

América mira feito inédito na história

Em sua nona final de campeonato mineiro, o Coelho tenta quebrar um incômodo tabu. Todas as vezes que a equipe americana saiu em desvantagem ou empatou na ida de uma decisão do estadual, terminou a competição com o vice-campeonato.

Em duas dessas ocasiões, o América perdeu o primeiro jogo por um gol de diferença. Na decisão do estadual de 1958, perdeu para o Galo 1 a 0, placar que se repetiu na volta, dando o título ao alvinegro.

Já em 1992, o rival foi o Cruzeiro. Na ida, a equipe celeste derrotou o Coelho por 3 a 2, e no segundo jogo, sacramentou o título com a vitória por 2 a 0. Com o Atlético no caminho pela sétima vez na história, o time de Vagner Mancini busca um final diferente para a história de logo mais.

Após semana turbulenta, Coudet foca na decisão

A entrevista de Eduardo Coudet após a derrota para o Libertad na quinta-feira por 1 a 0 em casa caiu como uma bomba na Cidade do Galo pouco antes da grande final do estadual.

No dia seguinte, após conversa com o presidente Sérgio Coelho e Ricardo Guimarães, um dos membros do conselho gestor do clube, o técnico argentino falou com a imprensa e adotou um tom conciliador.

Para a partida diante do América, a equipe deve contar com os retornos de Pavón e Hulk, que não jogaram no meio de semana por estarem suspensos. Outra mudança deve ser a volta de Zaracho ao time titular no lugar de Edenilson.

Provável escalação: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Dodô; Otávio, Patrick e Zaracho; Pavón, Hulk e Paulinho.

América chega ao jogo de volta embalado

A goleada por 4 a 1 sobre o Peñarol-URU na estreia da Copa Sul-Americana elevou a moral do Coelho antes do duelo contra o Galo. Agora, o foco americano se volta para a busca da virada na decisão.

Destaque da partida no meio de semana com dois gols, Mastriani pode ser uma das novidades no ataque da equipe. O jogador disputa a vaga com Aloísio, um dos artilheiros da equipe no ano.

Outra dúvida na escalação está na defesa. Iago Maidana e Éder disputam quem começará a partida ao lado de Ricardo Silva. No restante da equipe, Vagner Mancini escalará força máxima para buscar a virada no placar agregado.

Provável escalação: Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Maidana (Eder), Nicolas; Alê, Juninho, Benítez, Felipe Azevedo, Matheusinho e Mastriani (Aloísio).

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza;

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse;

Assistente 2: Alex Ang Ribeiro;

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.