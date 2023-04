Em desvantagem, Palmeiras enfrenta Água Santa em busca da virada pelo bicampeonato Paulista

A partida deste domingo (9) vale taça! No Allianz Parque o Palmeiras encara o Água Santa na finalíssima do Campeonato Paulista de 2023. A bola rola para a partida às 16h, onde o Verdão busca a virada e o Água Santa já tem a vantagem.

No Allianz a promessa é de lotação máxima. Antes mesmo do início da venda geral os ingressos já estavam quase todos vendidos. A última parcial divulgada gira em torno de 40 mil torcedores para mais essa final no Allianz, sendo a quinta decisão do estádio onde o jogo define o campeão, com uma Copa do Brasil e outros três Campeonatos Paulistas.

No jogo de ida, na Arena Barueri, no último domingo (2), o alviverde foi batido por 2 a 1. Bruno Mezenga marcou os dois gols do Netuno, enquanto Endrick descontou para os visitantes.

Em busca de ser o time da virada mais uma vez

O Palmeiras para essa partida precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Com dois ou mais gols o alviverde se sagra campeão e se inspira na final de 2022, quando perdeu por 3 a 1 na ida para o São Paulo e conseguiu a virada na volta por 4 a 0.

Antes da final o alviverde estreou na Libertadores e foi batido pelo Bolívar fora de casa na última quarta-feira (5), por 3 a 1, com López abrindo o placar, Hervías empatando, Bejarano virando e Uzeda fechando a conta.

Voltando ao Paulistão o Palmeiras passou pelo grupo D com a melhor campanha da competição, com 28 pontos, dois acima do São Bernardo, 14 do Santo André e 18 da Portuguesa. Vencendo ambos os jogos por 1 a 0, nas quartas de final o Palmeiras passou pelo São Bernardo e na semi bateu o Ituano.

Abel Ferreira não poderá usar Atuesta, com uma lesão no joelho, Bruno Tabata, com uma lesão na coxa, e Piquerez, com uma lesão no joelho, ficando de fora junto com Mayke, com uma lesão no tornozelo.

O provável time do Palmeiras para a partida é: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu, Endrick e Rony.

Segurar o resultado para voltar com a taça!

O Água Santa não jogou no meio de semana, e além disso nesse jogo entra em campo campeão. O empate, por qualquer resultado, dá a taça ao Netuno. Vitórias por qualquer resultado seguem o mesmo final de jogo e derrotas por um gol de diferença levam o jogo para os pênaltis.

O Água Santa fechou a classificação para o mata-mata na segunda posição do grupo B, com 23 pontos, empatado com o líder São Paulo, além de oito pontos acima do Mirassol e nove do Guarani. Nas quartas e semi fora duas classificações nos pênaltis. A primeira nas quartas contra o São Paulo, após empatar o jogo em 0 a 0, vencendo por 6 a 5. Na semifinal o empate foi em 1 a 1 com o Bragantino, vencendo nos pênaltis por 4 a 2.

Thiago Carpini terá menos problemas que Abel para essa final, não tendo Rodrigo Sam, suspenso, e Joilson, lesionado, sendo os únicos desfalques.

O provável time do Água Santa para essa partida é: Ygor Vinhas, Reginaldo, Didi, Marcondes e Gabriel Inocêncio; Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Tocantins, Bruno Xavier e Bruno Mezenga.

Arbitragem e transmissão

Raphael Claus será o árbitro da partida, tendo Danilo Ricardo Simon Manis e Mauro André de Freitas como auxiliares, além de Marcio Henrique de Gois no comando do VAR.

A partida terá transmissão para a TV aberta na Record, no pay-per view Premiere, no Paulistão Play, no YouTube do Paulistão e no streaming HBO Max, além do tempo real como todos os lances e emoções direto do Allianz Parque aqui na VAVEL Brasil!