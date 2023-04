Principal nome do CRB, Anselmo Ramon quer crescimento em 2023 com a camisa do clube

Artilheiro do CRB, o atacante Anselmo Ramon, ex-Bahia, Vitória e Cruzeiro quer o crescimento da equipe na sequência de 2023. Segundo o centroavante, o grupo tem trabalhado muito para evoluir e manter uma regularidade este ano.

"Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer e melhorar o rendimento em campo nestes próximos jogos. O grupo está no caminho certo para que isso aconteça. Vamos procurar evoluir para chegarmos aos nossos objetivos em 2023”, afirmou.

Anselmo falou, ainda, sobre o desejo de melhorar seus números no clube.

"Estou trabalhando para melhorar ainda mais meus números no clube. Quero fazer um grande ano com a camisa do clube para ajudar dentro de campo".