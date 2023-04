Hoje no Pouso Alegre, João Paulo quer grande sequência do ano no clube mineiro

Um dos principais nomes do Pouso Alegre para 2023, o lateral-esquerdo João Paulo, ex-Avaí, Fluminense, Ponte Preta e Confiança quer uma boa sequência na temporada com o clube mineiro. Segundo o atleta, a meta é ter um segundo semestre de muitas conquistas com a equipe.

“Estou muito motivado e focado nesta sequência no Pouso Alegre. Quero fazer um grande segundo semestre com a camisa do clube e ajudar a equipe a conquistar seus objetivos nos próximos meses. Estou muito confiante para que isso seja possível", afirmou.

Segundo o atleta, o grupo tem totais condições de ter uma ótima campanha na Série C.

“Temos um bom elenco e que tem tudo para fazer uma ótima Série C. Só depende da gente. Vamos lutar muito para que isso seja possível".