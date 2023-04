Hyoran comemora mais um título com a camisa do Galo e fala em ‘merecimento’

Pode anotar mais um título na carreira para Hyoran. Neste fim de semana, o camisa 20 celebrou com seus companheiros de Galo a conquista de mais um Campeonato Mineiro: é o quarto consecutivo do clube e o terceiro do meia-atacante.

Hyoran ainda tem um Brasileirão e uma Copa do Brasil pelo Atlético-MG. São 94 compromissos até aqui com as cores do time mineiro e ainda há sede para ‘muito mais’. “Feliz demais com essa conquista, acho que acima de tudo foi por merecimento, esse grupo mereceu. Do início ao fim o título era a meta e a gente sabia que nada desviaria esse grupo disso. Meu quinto título aqui pelo Galo, quase 100 jogos, muito feliz e sabendo que vamos buscar muito mais com certeza”, afirmou o meia, que ao marcar no duelo de ida da final chegou ao seu quadragésimo gol na carreira.

Hyoran fez questão também de exaltar a importância da conquista para a sequencia da temporada. “Especial demais marcar o nome na história do Atlético com mais um título, ainda mais por ser um tetracampeonato no estado. Feliz também de ver a torcida comemorando a conquista. Espero que ela traga mais confiança para conquistarmos mais na temporada e fazer um ano histórico para o Galo”, finalizou o camisa 20, que ainda soma na carreira a conquista de mais um Brasileirão (pelo Palmeiras), um Catarinense e uma Sul-Americana (pela Chapecoense).