Com força máxima, Athletico recebe CRB pela terceira fase da Copa do Brasil

Athletico e CRB se enfrentam pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogo de ida que acontece às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió. A volta está marcada para o dia 25, na Arena da Baixada.

Campeão do Campeonato Paranaense 2023, o Athletico-PR volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil, assim como o CRB, campeão do Campeonato Alagoano. Na competição nacional, eliminou o União por 1 a 0 na primeira fase, e na sequência goleou o Operário-MS por 5 a 0

Athletico vai com força máxima para o confronto

O Athletico deve ter força máxima para a estreia na Copa do Brasil contra o CRB na quarta-feira, em Maceió. O técnico Paulo Turra optou por escalar o que tem de melhor no mata-mata brasileiro e poupar somente na primeira rodada da Série A no sábado, às 18h30, diante do Goiás, na Arena da Baixada.

Time provável: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Thiago Heleno e Pedrinho; Erick, Fernandinho e Vitor Bueno; David Terans, Canobbio e Pablo (Vitor Roque).

Desfalques: Alex Santana, com dores no tornozelo, Kaique Rocha, em tratamento da entorse no tornozelo, e Thiago Andrade, recém-contratado, são desfalques.

Técnico: Paulo Turra

CRB busca classificação visando premiação milionária

O técnico Umberto Louzer, do CRB, deve repetir a escalação da finalíssima do estadual na partida desta quarta-feira contra o Athletico. Renato, que desfalcou o time contra o ASA, segue em tratamento e é dúvida. Copete, autor do gol do título, é a opção do treinador.

"Então daqui pra frente entra a questão de logística, deslocamentos, sabemos que a malha aérea não é um facilitador, muitas equipes que não são das capitais, isso também acaba agravando mais, então é por isso que estamos aumentando o número de atletas justamente pra manter a qualidade, ter uma quantidade maior para que consigamos, em determinados jogos, fazer essas variações e não perder a qualidade", afirmou o treinador.

Contra o Athletico, Umberto Louzer espera contar com os jogadores recém-contratados. Até agora, apenas o volante Léo Silva e o atacante Tata Baiano foram regularizados.

Time provável: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Fábio Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Valoura e João Paulo; Mike, Copete e Anselmo Ramon.

Técnico: Umberto Louzer

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (árbitro), Bruno Raphael Pires e Tiago Gomes da Silva (assistentes), José Jaini Oliveira (quarto árbitro), Carlos Eduardo Nunes (VAR)