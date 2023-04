Em boa fase no Avaí, Fabrício Baiano foca em evolução do grupo na temporada

Em alta vestindo as cores do Avaí, o volante Fabrício Baiano, com passagens pelo Vasco e Coritiba, espera a evolução do grupo na sequência de 2023. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção neste ano.

"O grupo tem trabalhado muito para ter uma sequência forte nestas próximas semanas e para fazer um grande segundo semestre. Temos totais condições de fazer uma ótima campanha na Série B deste ano", disse.

Ainda de acordo com o jogador, seu objetivo é melhorar seu rendimento no clube.

"Estou muito motivado para esse segundo semestre e ciente da minha responsabilidade no clube. Estou focado e muito feliz em ter a oportunidade de defender as cores do clube na Série B”.