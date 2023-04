Fluminense vence Paysandu no Maracanã e abre vantagem na Copa do Brasil

O Fluminense abriu a vantagem na Copa do Brasil. O Tricolor venceu o Paysandu, por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da terceira fase da competição. Os gols foram marcados por Nino, Keno e Felipe Melo para a equipe carioca. O Tricolor das Laranjeiras vai decidir a vaga para as oitavas de final no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 25 de abril.

Primeiro tempo de manual do Fluminense

A primeira etapa de Fluminense e Paysandu ficou marcada com a presença de apenas um time buscando o gol. Apesar da estratégia do Papão ter sido o contra-ataque, a equipe do Belém do Pará não conseguiu progredir e não ameaçou a defesa tricolor.

O primeiro gol do Fluminense poderia ter sido marcado em um pênalti. No entanto, o árbitro Daronco anulou a possível marcação. Aos 14 minutos, a bola foi acionada dentro da área do Paysandu, e o meio-campista Lima caiu no gramado após disputar a bola com um defensor do Papão. O lance foi analisado na tela do VAR, mas a arbitragem não marcou a penalidade.

O primeiro gol do Fluminense saiu aos 27 minutos. Na jogada pela direita, Marcelo fez a inversão para o lado direito e acionou Jhon Arias. O meia colombiano driblou a marcação, cruzou na medida e o zagueiro Nino desviou de cabeça para abrir o placar.

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Aos 34 minutos, Keno ampliou o placar. Após cobrança de escanteio de Marcelo, a bola sobrou dentro da área para o atacante, que dominou de costa para o gol, girou rápido e bateu cruzado. A bola quicou no gramado antes de entrar e enganou o goleiro Thiago Coelho.

Na reta final do primeiro tempo, o Fluminense fez o terceiro gol. Na cobrança de escanteio, Jhon Arias cruzou na medida e acionou Felipe Melo, que se antecipou e cabeceou forte para estufar a rede.

Fluminense investe no quarto gol, mas passa em branco

O segundo tempo contou com diversas oportunidades para o Fluminense marcar o quarto gol. No entanto, a mira de Germán Cano não estava afiada, diferente das últimas partidas. Além disso, o goleiro Thiago Coelho, do Paysandu, não deixou mais nada passar na linha do gol. O Papão, por sua vez, continuou preso na defesa e não conseguiu progredir com as poucas oportunidades de contra-ataque.

Dessa forma, a vitória do Fluminense sobre o Paysandu foi bem encaminhada para decidir a vaga para as oitavas de final no Mangueirão, em Belém do Pará, no dia 25 de abril.

Próxima partida

O Fluminense enfrenta o América-MG, no próximo sábado (15), na estreia do Campeonato Brasileiro, às 16h, na Arena Independência. No domingo, o Paysandu pega o Tuna, às 10h, no Estádio Francisco Vasques, pelo jogo de ida das quartas de final do Parazão.