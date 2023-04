Campeão paulista, Breno Lopes comemora sétimo título pelo Palmeiras

O Palmeiras se sagrou bicampeão paulista no último domingo (9), após goleada por 4 a 0 na decisão com o Água Santa. Presente na sequência de conquistas estaduais, o atacante Breno Lopes chegou ao sétimo título pelo clube.

Com a camisa alviverde, Breno também conquistou as Libertadores de 2020 (onde marcou o gol do título) e 2021. Ele ainda soma um primeiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2022, além das taças da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

Foto: Cesar Grecco/Palmeiras

“É uma felicidade enorme poder conquistar mais um título pelo Palmeiras. Temos um grupo muito forte e unido, que sempre se doa ao máximo em campo. O resultado da final premiou essa dedicação”, disse o jogador, que soma apenas uma derrota nas últimas 58 partidas que fez pelo Verdão.

O Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (12), às 20h, para enfrentar o Tombense pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Este será o último compromisso antes do início do Campeonato Brasileiro. A estreia na Série A está marcada para sábado (15), às 16h, quando o Verdão recebe o Cuiabá.

“Vamos encarar cada jogo como uma final, com a mesma determinação e vontade de sempre. Agora é focar na partida com o Tombense, em iniciar a Copa do Brasil de forma positiva. Queremos fazer mais uma grande temporada e brigar por todos os títulos”, finalizou Breno Lopes.