Santos anuncia pacotão de reforços do Água Santa

O Santos anunciou na manhã desta quarta-feira (12) a contratação de três jogadores que se destacaram pelo Água Santa, equipe que foi finalista no último Campeonato Paulista. O lateral Gabriel Inocêncio, o meia Luan Dias e o atacante Bruno Mezenga, todos acertaram com o Peixe empréstimos válidos até o fim da temporada.

O trio foi considerado essencial na equipe de Thiago Carpini, que em uma campanha histórica, levou o Água Santa para final do estadual desta temporada – o time do ABC acabou sendo vice para o Palmeiras. Luan Dias e Bruno Mezenga estiveram presentes na seleção dos melhores do Paulistão, e o atacante também terminou a competição como vice-artilheiro: 7 gols.

Gabriel Inocêncio

Paulistano, Gabriel tem 28 anos e começou a carreira como profissional no Monte Azul, em 2014. Passou por diversos clubes de 2014 até hoje, como Mirassol, Taubaté, Noroeste, São Bento, Vitória-BA e São Bernardo antes de chegar ao Água Santa em 2022.

Pra cima, Gabriel Inocêncio! 🐳



Vice-campeão Paulista de 2023 e um dos principais destaques do Água Santa, o lateral chega ao Peixe com contrato de empréstimo até o final deste ano, com opção de compra após o término do vínculo. Bem-vindo! ⚪⚫ pic.twitter.com/wIv435cpz9 — Santos FC (@SantosFC) April 12, 2023

Luan Dias

Cria de Santos, no bairro Rádio Clube, na Zona Noroeste da cidade, Luan é santista fanático. Com 25 anos, já teve passagem pelas categorias de base do próprio clube, no entanto, sua primeira oportunidade como profissional foi pelo Água Santa em 2017. O meia já passou pela Ponte Preta e também foi emprestado duas vezes ao Goiás, em 2021 e 2022, até voltar ao Netuno para campanha histórica do Paulistão 2023.

Luan Dias é do Peixe! ⚪⚫



Santista de coração, o meia Luan Dias é o novo reforço do alvinegro para 2023! Eleito o melhor meia do #Paulistão, o atleta chega para reforçar o Peixão em contrato de empréstimo até o final do ano. Boa sorte, Luan! 👊🐳 pic.twitter.com/LGUHwSP2iB — Santos FC (@SantosFC) April 12, 2023

Bruno Mezenga

Carioca nascido em Niterói, Bruno Mezenga tem 34 anos e ganhou o apelido de “Mezenga” ainda na juventude, quando jogava futsal. Seu treinador na época acompanhava a novela ‘O Rei do Gado’, onde o protagonista interpretado por Antônio Fagundes chamava-se Bruno Mezenga. Em sua equipe, tinham vários jogadores chamados ‘Brunos’, então o técnico acabou escolhendo ele para apelidar.

O centroavante foi revelado pelo Flamengo em 2005, mas rapidamente foi ao futebol turco, onde fez grande parte da carreira, nos clube como Orduspor, Akhisar e Eskisehirspor. Voltou ao Brasil em 2019 para o São Caetano, após o Azulão, passou por Vila Nova, CSA e Goiás, até chegar na Ferroviária. Na Ferrinha, Mezenga foi destaque em 2021, sendo artilheiro do Campeonato Paulista com nove gols marcados. Chegou no Água Santa em 2023 e foi até a final do estadual, sendo o vice-artilheiro da competição com sete gols.

Com essas três contratações, o Santos chega a treze reforços no ano, confira a lista:

GOLEIRO: Vladmir;

ZAGUEIROS: Messias e Joaquim;

LATERAIS: João Lucas e Gabriel Inocêncio;

VOLANTES: Dodi e Alison;

MEIAS: Lucas Lima, Daniel Ruiz e Luan Dias;

ATACANTE: Mendoza e Mezenga.