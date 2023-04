Remo surpreende e abre vantagem contra o Corinthians na Copa do Brasil

Aguenta o rugido do Leão paraense! O Remo abriu vantagem no confronto contra o Corinthians na Copa do Brasil, e venceu o Timão por 2 a 0 no jogo da ida da terceira fase, no Estádio Mangueirão, em Belém, nesta quarta-feira (12).

Diante da sua torcida, o clube paraense não temeu o rival paulista e ganhou a partida com gols de Richard Franco e Muriqui. Já o Corinthians, escalado com um time misto pelo técnico Fernando Lázaro, pouco fez em campo, e apenas assistiu a derrota dentro das quatro linhas.

“Segura o Leão”

Em um Mangueirão lotado, o Remo, que disputa atualmente a Série C do Brasileirão, não deu chances ao Corinthians por quase todo o jogo. Na etapa inicial, os meias do Leão aproveitaram as brechas dadas por Maycon e Paulinho para atacar o Timão.

Aos 12’, Richard Franco rompeu a linha de marcação apenas com um passe, fazendo a bola passar pelos companheiros de ataque que não conseguiram finalizar, restando apenas ao paraguaio empurrar a bola para o gol depois de rebote do Cássio.

Em vantagem, o Remo continuou atacando a equipe paulista, que estava perdida em campo, sofrendo principalmente com o meio de campo desentrosado.

Assim, a responsabilidade de ir para o ataque ficou com o jovem Pedrinho, que apesar das tentativas, acertou apenas um chute ao gol adversário.

Como resposta, o clube paraense acertou o travessão de Cássio num chutaço de Pablo Roberto, e com uma cabeçada de Richard Franco que passou perto da trave.

Na volta do intervalo, Lázaro colocou alguns dos seus titulares em campo, como Fagner e Róger Guedes. Mas a entrada da dupla não foi o suficiente para melhorar as criações de jogadas do Corinthians.

O que já estava ruim, piorou com gol de Muriqui, em contra-ataque que envolveu toda a defesa do Alvinegro. 2 a 0 para o Remo. O Leão poderia ter ampliado ainda mais o placar, se não fossem os erros individuais e as defesas do Cássio.

E agora?

Os próximos compromissos das equipes são daqui há alguns dias. O Corinthians recebe o Cruzeiro na estreia do Brasileirão, no domingo (16), às 16h, na Neo Química Arena. Já o Remo tem duelo marcado contra o Caeté, válido pelas quartas de final do Campeonato Paraense, um dia antes, às 18h, em casa.