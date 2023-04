Ituano recebe Ceará na estreia da Série B

Nesta sexta-feira (14), às 21h30, Ituano e Ceará medem forças no estádio Novelli Júnior, em Itu, cidade do Interior Paulista. O jogo é válido pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Galo de Itu vem motivado após resultados positivos recentemente contra adversários paulistas da Série A. Já o Ceará quer dar a volta por cima após o vice-campeonato cearense.

Como é a disputa do Brasileirão Série B

Em formato de pontos corridos, a competição terá 38 rodadas disputadas em turno e returno, e a última rodada está programada para acontecer em 25 de novembro. Ao final do campeonato, os quatro primeiros colocados na tabela se classificam para a Série A, enquanto os quatro clubes com menor pontuação serão rebaixados para a Série C.

Encontro recente

O último encontro entre Galo de Itu e Vozão aconteceu recentemente, mais especificamente março deste ano, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida também foi disputada no interior de São Paulo, e as duas equipes empataram pelo placar de 1 a 1, com gols do atacante Quirino a favor dos donos da casa e do meia Guilherme Castilho para os cearenses. Com o resultado, a vaga foi decidida nos pênaltis e o Ituano superou o Ceará por 4 a 2.

Foto: Divulgação / Ituano

Como vêm o Ituano?

O técnico Gilmar Dal Pozzo tenta remontar o time, que acabou meio desmanchado após a campanha no Paulistão. Cinco reforços foram contratados para suprir os jogadores que acabaram sendo negociados. O Galo de Itu chegou às semifinais do Estadual, mas foi eliminado pelo campeão Palmeiras ao perder por 1 a 0.

Pra chegar até esta fase, o Ituano venceu grandes times paulistas no caminho. Primeiro derrotou o Santos por 3 a 0, para conseguir se classificar da fase grupos para as eliminatórias. No mata-mata, eliminou o Corinthians nos pênaltis e avançou as semifinais, onde foi eliminado.

Na última terça-feira (11), pela Copa do Brasil, o rubro-negro jogou no estádio do Morumbi contra outra equipe grande de estado paulista, mas ficou apenas no empate sem gols com o São Paulo, pelo duelo de ida da terceira fase da competição.

Na Série B de 2022, o Ituano fez grande campanha e ficou na sexta colocação, disputando o acesso para a primeira divisão até a última rodada e terminando com 57 pontos ao fim da competição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho, Marcel e Jonathan; Lucas Siqueira, Eduardo Person e José Aldo; Paulo Victor e Diego Quirino.

Foto: Divulgação / Ituano

Como vêm o Ceará?

Já o Ceará vem de um vice-campeonato dolorido. No último domingo (9), o Vozão abriu 2 a 0 diante seu rival Fortaleza e estava ficando com o título cearense, mas sofreu o empate no fim do segundo tempo e viu Leão do Pici levantar a taça no Castelão. Mesmo sem a conquista e tendo sido eliminado precocemente na Copa do Brasil para o próprio Ituano, a equipe de Gustavo Morínigo tem bons números em 2023: 13 vitórias, cinco empates e três derrotas, além de 46 gols marcados e 23 sofridos. Além disso, está garantido na final da Copa do Nordeste.

Após cinco temporadas consecutivas na elite nacional, o Ceará volta à Série B como um dos favoritos ao acesso. Diante do Fortaleza, único clube de Série A que enfrentou nesta temporada, acumulou três vitórias, um empate e uma derrota.

Para o jogo desta sexta, o técnico Gustavo Morínigo terá à disposição o zagueiro Léo Santos e os atacantes Pedrinho e Erick Pulga, que reforçaram o elenco alvinegro após o fim dos estaduais.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Richard; Warley, Tiago, Luiz Otávio e Willian Formiga; Caique, Arthur Rezendo e Chay; Erick Serafim, Vitor Gabriel e Janderson.

Foto: Divulgação / Ceará

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Rosa de Oliveira

Quarto árbitro: Thiago Lourenco de Mattos

VAR: Jean Pierre Gonçalves Lima