Guarani goleia Avaí na partida de abertura da Série B 2023

Na noite desta sexta (14), Guarani e Avaí se enfrentaram no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas-SP. Havia expectativas em cima do duelo, que abriu a primeira rodada da Série do Campeonato Brasileiro.

O Guarani foi soberano em quase toda partida, e construiu uma vitória com goleada por 4 a 1. Matheus Barbosa, Bruninho, Derek e Régis marcaram para o Bugre, e Patiño descontou para os catarinenses.

Domínio do Bugre

Contando com o apoio da torcida, o Bugre começou a disputa partindo para cima do adversário. Aos 7 minutos Neilton acionou Bruno José, que buscou Bruninho na segunda trave, mas Felipe Silva se esticou todo para salvar o Avaí.

Sem baixar o ritmo, o Guarani voltou a aparecer bem aos 10. Bruninho recebeu na área e tocou na saída de Ygor Vinhas, fazendo a bola passar perto da trave. Porém, a arbitragem apenas aguardava a conclusão do lance para assinalar impedimento.

O empenho em buscar o campo de ataque logo seria recompensado. Aos 12 o volante Matheus Barbosa chegou batendo da intermediária, de primeira, e acertou o ângulo direito, sem chances para Ygor Vinhas, para assim abrir o placar do confronto.

Com dificuldades em criar chances, os catarinenses só conseguiram levar perigo aos 26 minutos, quando Robinho acionou Cipriano, que bateu cruzado. O atacante Gustavo Modesto se esticou todo na pequena área, mas não conseguiu o desvio.

No decorrer da primeira etapa o Guarani seguiu com seu estilo de pressão na busca pelo segundo gol, mas não conseguiu balançar as redes. Dessa forma, o primeiro tempo terminou com 1 a 0 no marcador.

Chuva de gols

O segundo tempo se iniciou com o Avaí disposto a reverter a desvantagem e empatar a partida. Logo no primeiro minuto Eduardo recebeu bola na ponta esquerda e mandou uma bomba para o gol, mas a bola não atingiu o alvo.

O Leão da Ilha se animou e conseguiu chegar à igualdade. Aos 8 Robinho ficou com sobra pela direita e tocou para Júlio Cesar achar Patiño livre na cara do gol. O atacante finalizou para empatar a partida no Brinco de Ouro.

Um novo cenário tomou conta do duelo, que passou à ter maior equilíbrio. Avaí e Guarani passaram a travar uma maior disputa e troca da posse de bola, porém, sem criação de chances efetivas.

O Bugre estava determinado em não decepcionar seus torcedores. Aos 30 Régis recebeu na entrada da área e deu grande passe para Bruninho, o meia acertou boa finalização para estufar a rede e colocar o Guarani novamente em vantagem.

O segundo gol abriu a porteira para o time de Campinas. Aos 38, o marcador foi ampliado. Régis iniciou contra-ataque e acionou Isaque, que realizou cruzamento. Após Bruninho não pegar em cheio, a bola sobra para Derek bater colocado e marcar o terceiro.

O golpe final viria aos 46. Após Isaque sofrer pênalti, Régis bateu no canto direito para marcar o quarto e último gol do Guarani, fechando o placar em 4 a 1.

Próximos compromissos

O Guarani volta à campo no próximo sábado (22), ás 18h15, quando visita a equipe do Ceará. Já o Avaí tem novo desafio na sexta-feira (21), ás 16h30, quando recebe o Mirassol.