Após derrota na estreia do Brasileirão, Pepa analisa partida do Cruzeiro: “Faltou sermos mais agressivos”

Depois de três anos fora, o Cruzeiro retornou à Série A e estreou com derrota contra o Corinthians por 2 a 1, na Neo Química Arena. Após a partida o treinador recém-chegado, Pepa, concedeu entrevista coletiva e falou sobre o resultado.

“Na primeira parte, fazendo um resumo, faltou sermos mais agressivos no último terço, procurar mais o gol, procurar mais a baliza. E na segunda parte penso que fomos melhores, na minha opinião.”

O treinador português ainda falou da qualidade que a equipe corintiana tem, tanto no coletivo, quanto individual. Pepa lamentou ainda que a falta de boas oportunidades da sua equipe para buscar o gol.

“O Corinthians com qualidade individual e coletiva achava espaço e criava ruído. Nós na segunda parte tivemos muito mais tempo no meio-campo adversário. Não houve claras oportunidades, mas houve volumes ofensivos no último terço. Faltou tranquilidade para materializar em oportunidades claras e em gols.”

"Temos confiança naquilo que está sendo feito"

Pepa ainda falou da situação geral do Cruzeiro. Afirmou que um novo processo no time acontece com a sua chegada, mas destacou que sabe o que está fazendo.

“Tem que se dizer também que o processo custa muito, é uma dor terrível quando perdemos. O processo está à vista, sabemos o que estamos a fazer. Temos uma confiança tremenda naquilo que está sendo feito. Podíamos estar aqui numa vitória no último jogo ou saído com pontos aqui. Se conseguíssemos isso pela sorte? Não nos agarramos a sorte. Agarramos ao processo, aquilo que nós dominamos.”

Por fim, o técnico parabenizou os jogadores e descartou qualquer luta contra o rebaixamento.

“Os jogadores estão de parabéns, pois havia dúvidas com relação à capacidade do Cruzeiro. Nós não temos aspirações no campeonato.", começou.

"Nosso objetivo é lutar em todos os jogos. Não falaremos em luta contra o rebaixamento, por exemplo.”, completou.

O Cruzeiro retorna aos gramados no sábado (22), quando enfrenta o Grêmio, às 21h, no Independência.