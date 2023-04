No Maracanã, Flamengo se impõe e vence Coritiba na estreia do Brasileirão

Neste domingo (17), no Maracanã, o Flamengo venceu o Coritiba por 3 a 0 em partida válida pela estreia do Brasileirão. Ayrton Lucas, Gabi e Pedro marcaram os gols da partida. A equipe rubro-negra não teve problema algum na partida e dominou o jogo.

No ângulo para abrir o marcador

Com Sampaoli, presente no Maraca, o Flamengo iniciou a partida buscando a transição de passes no campo ofensivo. Aos sete minutos, Ayrton Lucas recebeu na ponta esquerda da área e arriscou o arremate, sendo rechaçado pelo goleiro. Foi a primeira chegada incisiva do time rubro-negro.

Imediatamente em seguida, o Flamengo abriu o placar com um magnífico tento! Gerson tocou de cabeça para Ayrton Lucas na ala esquerda, que arriscou o disparo e balançou as redes no canto canhoto do arqueiro: 1 a 0. Mais um gol formoso do time. Após o gol, o time da casa passou a trabalhar a bola com serenidade, trocando passes de pé em pé e buscando inverter as jogadas. Aos 42 minutos, Matheus França aproveitou um rebote de bola na frente da área e acertou a trave.

No fim do primeiro tempo, o Flamengo teve oportunidades de ampliar o placar. Matheus França aproveitou um erro na saída de bola do Coritiba e tocou para Everton Ribeiro, que arriscou o disparo, mas o goleiro defendeu. Everton Ribeiro cobrou o escanteio e Matheus França cabeceou com perigo. O Flamengo foi para o intervalo com a vantagem e jogando de forma primorosa.

Mais para a conta

Na segunda etapa, o Flamengo continuou com a mesma postura, valorizando a posse de bola no campo ofensivo em busca de espaço na defesa do Coritiba. Aos nove minutos, Gerson desceu em alta velocidade pela direita, foi derrubado dentro da área e o árbitro assinalou o pênalti. Gabigol cobrou com categoria, sem chance para o goleiro, e ampliou o placar: 2 a 0.

Após um longo período afastado dos gramados por conta de uma lesão no joelho, Bruno Henrique entrou na partida no lugar de Cebolinha e foi ovacionado pela torcida. Mais tarde, Marinho e Pedro também entraram nos lugares de Matheus França e Gabigol, respectivamente.

Nos acréscimos, o Flamengo marcou o terceiro gol. Marinho cobrou falta na área, a bola desviou na zaga e sobrou para Pedro, que fez o giro e tocou para Victor Hugo, que finalizou com maestria para o fundo das redes: 3 a 0. Fim de jogo no Maraca com a comemoração efusiva da torcida do Flamengo.

Sequência

O Flamengo tem seu próximo jogo agendado para a quarta-feira (19), onde enfrentará o Ñublense no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada do Grupo A da Conmebol Libertadores. Por outro lado, o Coritiba tem sua próxima partida marcada para o domingo (23), quando enfrentará o Fortaleza em um jogo válido pelo Brasileirão.