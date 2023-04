Ayrton Lucas fala sobre vitória do Flamengo e novo treinador após estreia

O Flamengo deu aula na estreia do Campeonato Brasileiro e venceu com propriedade o Coritiba, neste domingo (16), no Maracanã. Em sintonia com a torcida que cantou do início ao fim, o Mengão abriu o placar na primeira etapa, mas marcou outros dois gols no segundo tempo.

Ayrton Lucas abriu o placar aos 11, com um chutaço de fora da área. No segundo tempo, Gabigol ampliou de pênalti e Pedro fechou o marcador já nos acréscimos, com toquinho por cima do goleiro.

Eleito melhor em campo, Ayrton Lucas falou sobre a estreia com vitória e também sobre a chegada do novo treinador. Sampaoli foi anunciado na sexta-feira (14), e esteve no Maracanã acompanhando a partida.

"Hoje a gente queria somente a vitória pra poder mudar essa chave de tudo o que a gente viveu lá atrás, dos resultados negativos. Espero que, com esse novo treinador, daqui pra frente possa ser diferente e a gente encontre o caminho da vitória como foi hoje."

Bruno Henrique volta a jogar após 10 meses e fala sobre sacrifício

Foto: Marcelo Cortes / Flamengo

Camisa 27 do Flamengo e ídolo da história recente do Rubro-Negro, Bruno Henrique viveu uma tarde especial. Isso porque ele voltou a atuar após 10 meses lesionado. Ele deixou o gramado com uma lesão no joelho no dia 15 de junho de 2022. Agora, 100% recuperado, retornou contra o Coritiba, entrou no segundo tempo, mas não participou dos gols.

Após a partida, o atacante falou sobre o sentimento de voltar a atuar e o sacrifício que foi ficar tanto tempo longe dos gramados.

"Um mix de sentimentos (poder voltar a jogar). Foram 10 meses de muita luta, dor e sofrimento, mas só chega lá no ápice de onde quer chegar quem passa pelo processo. Pelo sacrifício. O sacrifício foi pago pra mim estar aqui hoje, fazendo o que eu mais gosto, o que eu mais amo, que é jogar futebol. Então muito feliz por esse momento, pela vitória e pela minha volta."

Mário Jorge revela conversas com jogadores, uso da garotada e passagem de bastão para Sampaoli

Técnico interino do Flamengo, Mário Jorge entrega o cargo para Jorge Sampaoli, que assume o comando na próxima quarta-feira (19), pela Libertadores, contra o Ñublense.

Na entrevista coletiva, Mário Jorge revelou que os jogadores o chamaram para conversar sobre a melhor forma de jogar com o time e também falou sobre utilizar os garotos da base como titulares na estreia contra o Coritiba:

"Certeza de que ele (Sampaoli) é conhecedor desses jogadores. Eles já estão no profissional. Se ele me chamar, vou ter o prazer de passar todas as informações pra ele. Esses meninos estão no profissional há muito tempo, por causa dos processos do clube, de ter um elenco enxuto, com jogadores de qualidade e fazer uso dos jogadores da base. Nenhum deles estreou hoje, quem estreou com os profissionais foi o treinador."