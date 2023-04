Rogério Ceni lamenta derrota do São Paulo para Botafogo e teme perder opções no ataque

Na noite deste sábado (15), o São Paulo foi ao Rio de Janeiro e saiu derrotado pelo Botafogo, por 2 a1, no Estádio Olímpico Nilton Santos, pela primeira rodada do Brasileirão 2023.

Apesar do domínio da partida, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni não conseguiu deixar o Rio pontuando e, para o treinador são-paulino, o time merecia ter vencido neste sábado:

"Do minuto 10 em diante, o time tomou conta do jogo. Foi superior, mas no futebol o que vale é o gol. É uma pena, é um desgaste muito grande, é um grupo que se doa muito, que luta pela vitória e teve totais condições de sair daqui com a vitória" – afirmou Ceni após a derrota."

Ceni comenta lesões e teme perder jogadores na sequência da temporada

Durante a partida, o Tricolor perdeu dois atacantes. Luciano e David deixaram o campo lesionados e questionado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, Ceni comentou sobre a perda desses atletas e teme não ter opções para o duelo contra o Puerto Cabello, da Venezuela, pela Copa Sul-Americana:

"A situação é mais delicada. Temos o Calleri que fez 180 minutos voltando de um mês parado, está no limite. Luciano tomou paulistinha na coxa, era para tirá-lo no final do primeiro tempo, levei até o intervalo. E o David tem uma pancada no joelho que preocupa. Temos o Erison, que está tentando ficar pronto para terça em São Paulo" – disse o treinador.

"Corremos o risco de não ter atacantes para o jogo de terça. O David tem que analisar melhor, fazer exame de imagem. Os outros são coisa de ficar fora não mais do que um jogo, mas o David corre risco maior. Fica mais difícil montar o ataque." - completou Rogério.

O repórter Lucas Wood, da VAVEL Brasil, perguntou ao treinador sobre o sistema de jogo do Tricolor, que respondeu demonstrando a convicção de que o time merecia um melhor resultado:

"Hoje nós fizemos, na minha concepção, um jogo justo e correto, onde merecíamos um melhor resultado. No último jogo jogamos mal e nem poderiamos ter perdido, porque o adversário criou pouco. Mas hoje, pelo que nós demonstramos, era um jogo bem possível de vitória" - finalizou Rogério.