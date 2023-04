Fernando Lázaro elogia Matheus Araújo e fala sobre bom resultado na estreia do Brasileirão

O Corinthians venceu o Cruzeiro por 2 a 1 na estreia do Brasileirão 2023. Após a vitória na Neo Química Arena, o treinador Fernando Lázaro concedeu entrevista coletiva falando sobre o resultado e o desempenho de sua equipe.

Ao falar do jogo, Fernando ressaltou que a partida foi muito intensa e difícil para que sua equipe encontrasse os espaços necessários para jogar.

"Intensidade o time teve. Foi um jogo difícil, em alguns momentos não ficamos muito com a bola e isso não quer dizer que não teve intensidade. O time teve que se desdobrar e soube se defender. Com as trocas, o time foi se mantendo e, depois do meio do segundo tempo, fez pressão e criou situações. Não vi uma equipe sem intensidade. O campeonato vai ser assim, pela grandeza dos jogos. Por isso precisamos do grupo."

Sobre Matheus Araújo, autor do primeiro gol do Corinthians na partida, o comandante ressaltou que o jovem de apenas 20 anos pode aparecer como uma opção para o lugar de Renato Augusto nas próximas partidas.

"O Matheus tem treinado bem, e é uma opção sim (para os próximos jogos). É um jogador dinâmico, que com e sem bola tem participação no jogo. Ele traz essa naturalidade par ao dia a dia. Nessa ele teve que entrar em uma circunstância pelo Giuliano. Ele tem entrado bem nos jogos, vai ganhando mais minutos. É um jogador que a gente vai entendendo cada vez mais o que o atleta pode contibuir."

Próximo jogo do Corinthians

Os comandados de Fernando Lázaro retornam a campo na próxima quarta-feira (12), quando enfrenta o Argentinos Jrs, na Neo Química Arena, pela Libertadores.