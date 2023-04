Na estreia da Série B, Vitória vence Ponte Preta em Salvador

Pela primeira rodada, do Campeonato Brasileiro Série B, neste domingo (16), o Vitória, no Barradão, recebeu a Ponte Preta, que vinha embalada após garantir sua participação no Paulistão 2024 conquistando o título da segunda divisão do Paulista, e saiu vencedor pelo placar de 3 a 0. Zeca, Osvaldo e Rodrigo Andrade marcaram os gols do jogo para mais de 20 mil torcedores, maior público da rodada.

Após vencer em casa, o Vitória assume a vice-liderança do campeonato, atrás somente do Guarani pela questão dos gols pró.

Com um começo bem disputado, José Hugo em jogada pela esquerda chutou firme para defesa de Caíque França. A bola acabou sobrando para Giovanni Augusto que sofreu falta próximo a linha da grande área. Zeca cobrou muito forte e rasteiro passando por baixo das pernas do goleiro da Ponte para abrir o placar aos 19 minutos.

Atrás do placar, os visitantes tentaram manter a calma na busca pelo empate e até chegou a ele, quando balançou a rede em jogada de Felipe Amaral após ficar com a bola na defesa. Um passe longo achando seu companheiro Jeh. O atacante correu como em velocidade e chutou forte no canto, mas a arbitragem deu o impedimento que com a checagem do VAR foi corretamente anulado.

O Vitória ainda no primeiro tempo ampliou sua vantagem aos 43 minutos com Osvaldo. O atacante carregou da direita para a esquerda, próximo a entrada da área e acertou o ângulo oposto para marcar um golaço, em cima de Caíque França, sem chance de defesa.

Na segunda etapa as oportunidades apareceram nos 15 minutos finais sendo a primeira delas com Gui Pira que dentro da área, driblou o goleiro, porém a zaga salvou o Vitória. O revide da equipe da casa veio logo, com Rodrigo Andrade, que chutou para defesa de Caíque França. Os visitantes seguiram no ataque e Jean Carlos chutou forte para defesa de Lucas Arcanjo. Pouco depois, em ótima jogada de Elvis acionando Cássio Gabriel dentro da área, quase veio o desconto dos visitantes. Ele tentou de cobertura, mas a bola bateu no travessão.

A sorte não estava com os visitantes. Foi a equipe da casa quem voltou a marcar com Rodrigo Andrade. Após jogada na direita e cruzamento, Rodrigo apareceu na marca do pênalti para completar aos 40 minutos jogados da segunda etapa. Caíque França até encostou na bola, mas não evitou o gol.

Sequência

O Vitória, que subiu da Série C na última temporada, enfrentará o ABC no próximo domingo pela segunda rodada. No caso da Ponte Preta, que encontra-se na segunda parte da tabela, junto com Ceará e Tombense na 17ª colocação, receberá o Criciúma.