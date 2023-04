Primeira vítima do Brasileirão: Coritiba anuncia demissão de António Oliveira

Azedou para o português. Na manhã desta terça-feira (18), o Coritiba anunciou António Oliveira, não está mais à frente do clube, tornando-se o primeiro demitido na Série A do Campeonato Brasileiro. O auxiliar técnico, Leomir de Souza, assume interinamente a função até a contratação de um novo profissional.

Vale ressaltar que o treinador não vinha de uma boa sequência, o clube caiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense para o Cascavel, e também perdeu a estreia do Brasileirão para o Flamengo, por 3 a 0, chegando ao sexto jogo sem vitória.

O Coritiba volta a campo diante do Fortaleza, pelo Brasileirão no próximo domingo (23), às 18h30, no estádio Couto Pereira.