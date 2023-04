Torcedores do Flamengo são perseguidos por exibirem faixa contra a tortura e a Ditadura Militar

Torcedores do Flamengo estão sofrendo punições arbitrárias por uma ação realizada no último dia primeiro de Abril, antes da bola rolar, durante o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Minutos antes de a bola rolar no Maracanã, no dia primeiro de abril, pelo jogo de ida da final do Campeonato Carioca, alguns torcedores do Flamengo exibiram uma faixa com os dizeres "Morte aos torturadores de 64", que fazia menção aos 59 anos do golpe civil-militar no Brasil em 1964, que durou 20 anos e no qual 434 pessoas morreram ou desapareceram.



A faixa viralizou nos dias seguintes nas redes sociais, após o registro feito pelo fotógrafo Léo Pinheiro, repórter da Transamérica FM e que atualmente cursa o mestrado de Comunicação Social na UFF.

Menos de um mês depois, chegou a informação de que dois dos torcedores que se manifestaram no Estádio foram detidos e encaminhados ao JECRIM (Juizado Especial Criminal), onde foi oferecido um acordo pelo Ministério Público, com as seguintes medidas, que não foram aceitas pelos mesmos:

A) Banimento da presença em jogos do Flamengo (em território nacional) até 31 de dezembro de 2023;



B) Nos dias de jogos do Flamengo (em qualquer lugar), os denunciados devem permanecer em suas residências, a contar de 30 minutos antes da partida até o final do segundo tempo;

C) Uso de tornozeleira eletrônica (até 31 de dezembro de 2023);

D) Multa de 300 reais.



Ao não aceitarem a proposta, que foi feita única e exclusivamente de forma unilateral pelo MP, os dois torcedores responderam criminalmente, onde aguardaram possíveis condenações.



Segundo o perfil ‘’fla_antifascista” a ação reivindicava o não esquecimento dessa parte triste da história brasileira e a punição de todos os envolvidos na ditadura civil-militar. E que perseguições desse tipo só demonstram que o brasil de uma forma geral sofre com uma perseguição aos direitos de liberdade política de cidadãos brasileiros, e torcedores organizados, algo que foi muito visto e demonstrado nos últimos anos.



Opinião do Autor: Em pleno 2023, em um país democrático, torcedores estão sendo presos, perseguidos e possivelmente julgados pelo simples fato de se manifestarem politicamente e cobrarem por punições - que já deveriam ter acontecido - contra torturadores da ditadura militar brasileira. Essa punição se faz mais necessária quando vemos o crescimento de grupos extremistas, os constantes ataques à democracia e o "cala-boca" que tem sido imposto por algumas autoridades em diferentes lugares do Brasil, e não apenas na questão da proibição de torcidas organizadas e/ou torcedores se manifestarem.

Em uma época em que os valores democráticos são atacados, é dever de todos repudiar e lutar pela defesa e manutenção constante de nossa democracia, que foi conquistada após muita luta por milhares de brasileiros.