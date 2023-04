Destaque na Copa Brasileirinho, Jonas é premiado com troféus individuais

A participação do Betis Futebol Clube na Copa Brasileirinho Sub-16 terminou com uma grata surpresa para equipe, premiado com o troféu de destaque da copa, Jonas foi o grande nome da competição. Com apenas 16 anos de idade, o atleta foi inserido no elenco Sub-20 para disputa do Campeonato Mineiro da categoria, que começa na primeira semana de maio.

Com três gols e quatro assistências na competição, Jonas e o Betis finalizaram a participação na Copa Brasileirinha com três vitórias em cinco jogos disputados, alcançando as oitavas de final da competição. Com passagens por clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro, Paraná – inclusive fazendo parte do elenco que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023. Para o jogador essas experiências foram importantes para o amadurecimento e o bom desempenho atual.

- Estou muito feliz com o desempenho individual, chegamos longe na competição, foi uma boa preparação pra gente esses jogos e vamos seguir trabalhando firme. Eu sinto que estou evoluindo profissionalmente e pessoalmente, tive algumas vivências importantes para o meu crescimento na carreira. Sei que estou no começo, mas quero alcançar grandes coisas e sinto que estou no caminho certo – afirmou o jovem Jonas.

Sondado por alguns clubes do Sul e de São Paulo, Jonas é um atleta que demonstra versatilidade dentro de campo, passes com muita produtividade e um atleta que agudo no último terço. Jonas comentou sobre as características individuais também.

- Procuro sempre me espelhar em jogadores que atuam na mesma posição que eu. Gosto de ver vídeos, jogos, me interesso por isso. Principalmente quando vejo que tudo está valendo a pena. Foi importante ganhar o troféu de destaque do Brasileirinho Sub-16, mas também entender tudo o que procurei, como cheguei até a premiação – finalizou.