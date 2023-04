Presidente do Avaí explica pedido de recuperação judicial: "Vamos honrar nossos compromissos"

O presidente do Avaí, Júlio Heerdt, anunciou o pedido de recuperação judicial que o clube protocolou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), na desta segunda-feira (17), após ser identificado mais de 107 milhões de reais em dívidas.

"No último ano trabalhamos diariamente na reestruturação financeira do Avaí. Acompanhamos de perto a execução orçamentária, buscando o equilíbrio de receitas e despesas do dia a dia, não assumimos novas dívidas e estamos com os salários em dia. Apesar disso, os juros fazem o endividamento seguir crescendo. A medida adotada traz segurança para os atletas, funcionários e fornecedores do clube. Avaliamos a situação a fundo e concluímos que essa era a melhor opção possível. Vamos honrar nossos compromissos”, declarou Heerdt.

Outras equipes brasileiras entraram na Justiça com os mesmos processos jurídicos do clube catarinense recentemente, como Cruzeiro, Coritiba, Chapecoense, Joinville, Paraná e Santa Cruz.

“A recuperação judicial é uma medida jurídica que agentes econômicos, que possuem dividas ou dificuldades financeiras, tem a seu favor para organizar coletivamente junto com seus credores essa situação temporária de dificuldade. Nós estamos a tempo analisando as contas, os credores, a situação dos ativos do clube, e ficamos muito satisfeitos ao perceber que o clube tem as condições jurídicas para a adoção desse remédio que tem sem sido muito importante e muito eficiente na recuperação das empresas, e dos agentes econômicos no Brasil. A partir de agora, nós teremos um prazo, inicialmente de 60 dias, para junto com a assessoria financeira, estruturar um plano de recuperação judicial”, disse o advogado Marcos Andrey de Souza, funcionário da consultoria contratada pelo Avaí, ao explicar o que é uma recuperação judicial.

"Ano de reconstrução"

O presidente da equipe ainda pediu o apoio da torcida, e explicou o motivo dessa medida judicial no ano do centenário do clube. “O ano do centenário será também o ano da reconstrução do Avaí, de preparar o clube para as próximas décadas. Por isso precisamos do apoio da arquibancada para termos os resultados que esperamos em campo e podermos seguir com esse trabalho fundamental para o futuro do Leão da Ilha".

O clube, além das dificuldades fora de campo, também não vive bom momento dentro de campo. Nessa temporada a equipe estreou na Série B sofrendo uma goleada do Guarani, fora de casa, por 4 a 1. Além disso, o Avaí foi eliminado na Copa do Brasil ainda na primeira fase pelo Retrô, de Pernambuco, por 3 a 2, dando adeus a competição na primeira partida. Já no Campeonato Catarinense, o time foi eliminado nas quartas de final pelo rival Criciúma, nos pênaltis.

O próximo compromisso do Avaí é contra o Mirassol, na Ressacada, sábado (22), ás 16h.