Na estreia do técnico Sampaoli, Flamengo vence Nublense no Maracanã

O Flamengo recebeu hoje (19) a equipe do Nublense pela segunda rodada da Copa Libertadores e venceu por 2 a 0 com gols de Pedro, ainda no primeiro tempo. A partida também ficou marcada pela estreia do técnico argentino Jorge Sampaoli.

Partida tranquilo da equipe carioca

É bem verdade que a equipe do Nublense não é a equipe mais qualificada do grupo, mas o Flamengo fez a partida ser tranquila e controlou todas as ações da partida durante os 90 minutos. Logo no início, aos 5 minutos, em bola parada Marinho cruzou na primeira trave e Pedro antecipou para empurrar a bola para o fundo das redes e abrir o placar.

O Rubro-Negro manteve a pegada e continuou buscando o gol, e ele veio aos 38 minutos. Em ótima jogada de Marinho, o camisa 31 achou Pedro na entrada da área, que recebeu, limpou a marcação e bateu rasteiro sem chances para o goleiro adversário. O camisa 9 vive um ano iluminado, destoando de todo o time. Com os gols na partida de hoje, o artilheiro Rubro-Negro chegou a 17 gols na temporada e entra na disputa pela artilharia mundial de gols no ano, concorrendo com Haaland (21 gols) e Gérman Cano (19 gols).

A segunda etapa foi de administração. O Flamengo buscou manter a posse de bola e segurar a equipe chilena, e não foi ameaçado em nenhum instante da etapa final. O Flamengo até chegou ao terceiro gol com Everton Ribeiro, mas após revisão do VAR o gol foi anulado por uma falta do próprio camisa 7 na origem do lance. Placar final de 2 a 0 para os cariocas, que fez o dever de casa e agora torce por um tropeço do Racing-ARG, que é seu rival direto no grupo A da Libertadores.

Agenda

O Flamengo volta a campo no próximo domingo, quando vai até Porto Alegre para encarar o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, às 11h. Pela Libertadores, o clube carioca voltará a jogar somente do dia 4 de maio, quando vai até a Argentina enfrentar o Racing-ARG.