No primeiro jogo após saída de Hélio dos Anjos, Ponte Preta recebe Criciúma pela Série B

Nesta sexta-feira (21), às 21h30, a Ponte Preta recebe o Criciúma no Moisés Lucarelli com portões fechados em confronto da segunda rodada da Série B 2023. Enquanto o Tigre venceu o Tombense na estreia e ocupa a terceira colocação, a Macaca sofreu três gols diante do Vitória e amarga a lanterna.

Ponte Preta tenta retomar rumo

A Ponte passa por um momento delicado. Mesmo com a conquista da Série A2 do Campeonato Paulista, a derrota para o Vitória por 3 a 0 e divergências com a diretoria fizeram o treinador Hélio dos Anjos deixar o clube campineiro. Além disso, nesta sexta-feira, a Macaca terá o Moisés Lucarelli com portões fechados, devido a uma punição por briga entre torcidas no jogo contra o Vasco, na Série B do ano passado.

Contudo, os mandantes estão invictos em seu estádio nesse ano, com oito vitórias e três empates em 11 jogos. Felipe Moreira, que estava à frente do Sub-23, estará no comando do time, e deve mandar a campo: Caique; Weverton, Edson, Artur e Júnior Tavares; Felipe Amaral, Luiz Felipe e Elvis; Matheus Jesus, Jeferson Jeh e Pablo Dyego.

Criciúma quer manter boa fase

O Tigre vive um momento totalmente oposto. Campeão catarinense após bater o Brusque nos dois jogos da decisão, o Criciúma venceu bem na estreia do torneio nacional e espera dar sequência à boa fase.

Entretanto, o técnico Cláudio Tencati terá problemas para escalar o Tigre, já que terá seis desfalques. Rafael Bilu, Tiago Marques, Léo Gonçalves e Tony se recuperam de lesão. Além deles, os laterais Hélder e Cristovam estão fora por suspensão. Dessa forma, o Tigre deve iniciar com:

Gustavo; Gedeílson, Rodrigo, Rayan e Marcelo Hermes; Marcos Serrato, Arilson, Fellipe Mateus e Ítalo; Hygor e Lohan.

Arbitragem

Maguielson Lima Barbosa será o árbitro, auxiliado por Jose Reinaldo Nascimento Junior e Barbara Roberta da Costa Loiola. Philip Georg Bennett será o responsável pelo VAR.