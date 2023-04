Ceará derrota Sport e abre vantagem na final do Nordestão

Na noite desta quarta-feira (19), o Ceará venceu o Sport, por 2 a 1, na Arena Castelão, no jogo de ida pela final da Copa do Nordeste. Guilherme Castilho e Vitor Gabriel anotaram para o Vozão. David Ricardo marcou contra para o Sport.

Vozão domina e marca duas vezes

O jogo começou com o Ceará tendo domínio amplo, mantendo bola no pé e tendo apoio da torcida. Aos 1, o Vozão, saiu na frente, com um golaço de Castilho que arriscou de longe. Na sequência Juba tentou jogada, mas a bola foi afastada, pela defesa do Ceará. Com vantagem no placar, o Vozão buscou mostrar força na marcação, já o Leão se encontrava bastante acanhado.

Aos 45, Castilho cobra escanteio, manda na área e bola fica viva na primeira trave. Defesa afasta de qualquer jeito e bola sobra para Vitor Gabriel, sozinho na segunda trave, que só completa, dando o primeiro passo para conquistar a taça de campeão do Nordestão.

Vozão presentea Leão com gol contra

A partida recomeçou com o Vozão seguindo com domínio amplo e criando as principais ações. Aos 2, de Janderson chega em novo ataque do Ceará, tira da marcação e bate para a meta, mas erra por pouco. Ederson Moreira de longe, começou a mexer em seu tabuleiro, que não surtiu o efeito esperado, o Leão seguiu sem levar perigo. Já na reta final, Matheus Vargas estava de cara com Richard, mas mandou por cima da meta.

Aos 52, nos acréscimos, deu tempo do Vozão presentear o Leão, com um gol contra. Juba recebe lançamento nas costas da marcação, invade a área e chuta. Richard espalma, a bola resvala em David Ricardo e entra, diminuindo o placar.

Mas, e como fica?

Agora, Sport precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça. Um gol levaria aos pênaltis. Já o Vozão com vitória ou empate, comemoraria o tricampeonato.

Próximos Jogos

O Ceará recebe o Guarani no sábado (22), às 18h15, pela série B, no Estádio Presidente Vargas. Já o Sport enfrenta o Retrô, às 16h30, no mesmo dia, pelo segundo jogo da Finalíssima do Campeonato Pernambucano.