Em dia de reencontro com Loco Abreu, Botafogo atropela César Vallejo na Sul-Americana

Em noite especial no Nilton Santos, o Botafogo goleou o César Vallejo, do Peru, por 4 a 0 pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

A partida marcou o retorno de Loco Abreu ao Estádio Nilton Santos - o ídolo do Botafogo atualmente é o técnico do César Vallejo. Antes da partida,, o ex-atacante recebeu uma camisa do Botafogo das mãos de seu filho Diego Abreu, que atua nas categorias de base do Fogão.

Loco Abreu recebe camisa do Botafogo antes de partida contra ex-clube. Foto: Vitor Silva/Botafogo.

Botafogo abre vantagem

O Botafogo tratou de tentar resolver as coisas cedo e partiu pra cima do adversário peruano. Com domínio da partida e no ataque, o Fogão abriu o placar logo aos 13 minutos, após Danilo Barbosa invadir a área e dar assistência açucarada para Victor Sá, que soltou a bomba sem chances para o goleiro Grados.

Após o gol, a equipe do César Vallejo continuou sem ameaçar o Botafogo e viu tudo piorar no final do primeiro tempo, quando Villacorta acabou expulso com segundo amarelo após cometer penalidade em cima de Victor Sá. O artilheiro Tiquinho Soares foi para a bola e marcou o segundo do Botafogo.

Tiquinho Soares comemora o segundo gol do Botafogo sobre o César Vallejo. Foto: Vitor Silva/Botafogo

Vitória transformada em goleada

Na volta do intervalo, o Botafogo começou novamente com fome e foi para o ataque. Aos 11, Eduardo ampliou o placar em belíssima cobrança de falta, levantando a torcida no Nilton Santos.

Aos 26, mais um pênalti para o Botafogo. Luis Henrique chegou pela esquerda, cruzou na área e Janderson tenta finalizar duas vezes, na segunda a bola bate no braço de Garcés, que acabou expulso pelo segundo cartão amarelo, deixando o César Vallejo com desvantagem de dois jogadores em campo. Tchê Tchê, que havia acabado de entrar, foi o encarregado da cobrança e deu números finais ao baile botafoguense no Nilton Santos.

Classificação

Após a grande vitória em casa, o Botafogo chega a quatro pontos na classificação do Grupo A da Copa Sul-Americana. O líder do grupo é a LDU, que venceu as duas partidas até o momento e soma seis pontos. Na próxima rodada, o Fogão recebe a LDU no Nilton Santos em partida que valerá a liderança do grupo.