"A equipe foi resiliente e trouxe um grande resultado", afirma Cláudio Tencati após Criciúma vencer Ponte Preta

Na noite desta sexta-feira (21), o Criciúma venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, quebrando assim um tabu, já que o clube nunca havia vencido no Estádio Moisés Lucarelli. Após a partida, o técnico Cláudio Tencati, enfatizou que sua equipe veio disposta a vencer a Ponte Preta e que conseguiu o objetivo.

"Caímos no segundo tempo e sabemos disso, fomos regular, mas a equipe foi resiliente e trouxe um grande resultado, quebra de tabu e marca importante para esse começo."

"Ninguém vai subir com duas rodadas, precisamos atingir os 45 pontos e depois pensar em acesso. É jogo a jogo e dar o melhor, a competição é difícil, tivemos dificuldade mas é fazer nosso trabalho e somar os pontos", completou Tecanti.

Tencati fala sobre oscilação do Criciúma, mas valoriza resultado

O técnico também falou sobre a boa atuação no primeiro tempo e que o Criciúma oscilou nos minutos finais, dando chances ao Ponte Preta.

"Gerenciar resultados tocando para trás é pouco, temos que produzir, mas a postura do primeiro tempo é o que queremos em jogo fora de casa", comenta o treinador.

Com bom início de Série B, o Criciúma vai dormir na liderança da Série B com 6 pontos em duas rodadas. O Criciúma volta a jogar em uma semana, na sexta-feira (28), no clássico com o Avaí, no Heriberto Hulse.