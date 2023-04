Cruzeiro busca recuperação contra Grêmio após derrota na estreia do Brasileirão

Cruzeiro e Grêmio entram em campo neste sábado (22), às 21h, no Estádio Independência, para um dos chamados jogos grandes do Brasileirão Série A 2023. De um lado, a Raposa quer vencer a primeira após a derrota na estreia, enquanto o Imortal deseja seguir na boa fase com uma segunda vitória.

O Cruzeiro estreou no Brasileirão fora de casa diante do Corinthians e foi derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena. Matheus Araújo e Róger Guedes abriram 2 a 0 para o Timão, e Oliveira diminuiu nos acréscimos para os mineiros.

O Grêmio, por sua vez, venceu o Santos na estreia pelo placar mínimo. João Pedro marcou no fim do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Peixe ainda perdeu Soteldo, expulso.

Reencontro na Série A após duelos na segunda divisão

A partida, além da segunda rodada do Brasileirão, marca também o reencontro de Cruzeiro e Grêmio na primeira divisão. As equipes retornaram esta temporada. O Cabuloso como campeão e o Imortal como vice.

Assim, o confronto tem muita importância para as duas equipes, que também focam na Copa do Brasil, onde os mineiros e os gaúchos enfrentam, no meio de semana, Náutico e ABC, respectivamente.

Nos dois duelos da Série B, um terminou empatado em 2 a 2, na Arena do Grêmio e o outro contou com vitória cruzeirense por 1 a 0.

Provável escalação

Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Para o jogo, o Cabuloso terá o reforço de Henrique Dourado, atacante recém-contratado e que pode estrear. O técnico Pepa deve mandar a campo o seguinte time: Rafael Cabral; William, Luciano Castán, Lucas Oliveira e Marlon; Richard, Ramiro (Machado) e Vital; Bruno Rodrigues, Wesley (Nikão); e Gilberto.

Fernando Henrique, Wesley Gasolina e Reynaldo são desfalques por lesão.

Do lado gremista, o técnico Renato Gaúcho tem Carballo e Lucas Silva como desfalques. Assim, deve levar a seguinte escalação para a partida: Adriel; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Diogo Barbosa; Lucas Silva (Darlan), Bitello; Cristaldo, Vina e Zinho (Nathan); Suárez.

Informações adicionais

A bola rola para Cruzeiro x Grêmio neste sábado (22), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Independência, e terá transmissão da do SporTV e Premiere. Você pode acompanhar o tempo real da partida aqui pela VAVEL Brasil.