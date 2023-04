Coudet lamenta e fala sobre dificuldade do Atlético-MG em fazer gols: "Confiança que a bola vai entrar"

Na tarde deste domingo (23), o Atlético-MG enfrentou o Santos na Vila Belmiro, e não conseguiu sair do 0 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, Eduardo Coudet tentou explicar a dificuldade time alvinegro em marcar gol na partida de hoje contra o Peixe, e como os atletas devem manter a cabeça no lugar tendo este problema.

"Eu sempre falo, nós temos jogadores de qualidade, jogadores que sabem fazer gol, então temos de seguir mantendo a maneira de jogar, em que ele acerte as finalizações e que tenha a confiança e saiba que a bola vai entrar".

Ao ser perguntado se hoje, após alguns jogos do time sob seu comando, já era possível ver a cara do treinador durante as partidas.

"Obviamente estou contente com a minha forma de jogar, foi para isso que o Atlético me contratou, para eu colocar em prática a maneira como eu treino as minhas equipes, e estando certo ou não, eu quero ganhar, e tem que ganhar, é um clube grande, importante, e que tem essa possibilidade. Eu tenho certeza que vamos ganhar, mas para isso, precisamos manter esta intensidade, este jogo que temos feito, tendo o domínio de jogo, e eu, jogadores, diretoria, estamos convencidos de que se continuarmos desta forma, irá dar certo".

Foto : Pedro Souza/Atlético-MG

Outra figura do clube mineiro que deu suas palavras após a partida foi o atacante Hulk, que prega tranquilidade.

“Qualquer pessoa que entende de futebol percebe que estamos jogando bem. O que nos falta é a vitória. Precisam confiar na gente. Claro que os resultados falam mais alto, mas olhem os números nos últimos jogos. Tem que ter tranquilidade.”

Foto : Pedro Souza/Atlético-MG

Já Paulinho cita frustração pelo resultado e fala de colocar a cabeça no lugar.

“Fica a frustração pelo empate. Só a gente sabe o quanto trabalhamos durante a semana. Sabemos do nosso potencial e das condições que possuímos para conseguir os resultados. Temos que manter a cabeça fria.”

Próximo Compromisso

O Atlético-MG tem seu próximo compromisso contra a equipe do Grêmio Esportivo Brasil (Brasil de Pelotas), em jogo válido pela volta da terceira fase da Copa Do Brasil, no qual no jogo de ida, o Galo os venceu pelo placar de 2 a 0. O Jogo será realizado no Estádio Bento da Silva, na próxima quarta-feira (26), às 19h30.