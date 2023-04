Com gol de Bruno Rodrigues, Cruzeiro bate Grêmio e vence a primeira em seu retorno à Série A

O Cruzeiro fez a festa da sua torcida, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dentro da Arena Independência. A Raposa teve amplo domínio, com 20 finalizações contra 11 do Grêmio, e contou com Bruno Rodrigues para vencer, por 1 a 0, sendo a primeira como mandante na temporada. Apesar de ter criado várias oportunidades, os comandados de Pepa tiveram dificuldades de superar o goleiro Gabriel Grando, peça fundamental para o placar seguir assim.

Pressão estrelada

O Tricolor já mostrou que não seria um mero visitante e ameaçou assim que o relógio chegasse no primeiro minuto. Suárez aproveitou corte errado da zaga celeste e, mesmo sem ângulo, encheu o pé pelo lado direito da área. Rafael Cabral fez a defesa na primeira trave. O time de Pepa respondeu com Vital, mas o meia acabou sendo travado por Kannemann, ganhando o escanteio. No lá e cá, o jogo começou numa correria e passou a ficar disputado no meio-campo.

Com o tempo, a Raposa foi ganhando destaque e marcando presença mais no campo ofensivo, enquanto o adversário pouco vazia. Aos 28, Nikão cobrou escanteio. Gilberto cabeceou fraco e facilitou a vida de Gabriel Grando. Na sequência, foi a vez Bruno Rodrigues testar o goleiro ao bater colocado de fora da área. O camisa 12 salvou e espalmou pela linha de fundo. Conseguindo manter o volume alto, o time de Pepa criava, criava e criava. Porém, nada da bola entrar, ficando perto do quase ou mérito do goleiro tricolor.

Após novo escanteio, Richard desviou no meio da área, Bruno Rodrigues tentou escorar na segunda trave, mas a redonda tirou tinta da trave. O atacante ainda insistiu depois de ser acionado por William, finalizou forte e Gabriel Grando fez milagre para evitar o gol. O Tricolor demonstrou uma breve reação faltando pouco para o jogo ir ao intervalo. Suárez protegeu e rolou para Vina. O meia chutou forte, de longe, e Rafael Cabral interviu.

Fotos: Thomás Santos / Staff Images / Cruzeiro

Custou, mas entrou

Os 15 minutos de descanso não atrapalharam e o Cruzeiro permaneceu ligado, assim como o quase. Ramiro cruzou e Richard, sem nenhuma marcação, finalizou em cima de Gabriel Grando, que cresceu na jogada. Vital pegou o rebote e carimbou Bitello. O domínio do Cabuloso aumentava com o tempo. Gilberto perdeu a grande oportunidade de finalmente balançar as redes. O atacante aproveitou lançamento da direita, chutou da marca da cal, com o gol aberto e mandou por cima do gol.

Demorou, e depois de inúmeras tentativas, veio o gol estrelado. Machado cobrou escanteio. A zaga gremista esqueceu de Bruno Rodrigues, que bateu de primeira e encobriu Gabriel Grando. Com a mudança do marcador, houve mudanças na postura dos times. A Raposa diminuiu o ritmo e os comandados de Renato Portaluppi cresceram na reta final. Cristaldo tocou para Suárez. O camisa 9 carregou até entrar na área e parou em Rafael Cabral. Ele pega o rebote, mas o goleiro abafa novamente. Os visitantes aumentaram a pressão. Lucas Oliveira até foi expulso pelo segundo amarelo. Mesmo com um a mais, o Grêmio não conseguiu aproveitar a defesa estrelada e segurou até o apito final.

Como fica e próximos jogos

O Cruzeiro conquista sua primeira vitória no retorno à elite do futebol brasileiro. Com o resultado, a Raposa ganha quatro posições e aparece na nona colocação. Já o Grêmio cai para o 11º lugar.

Ambos os times voltam a entrar em campo durante a semana, pela Copa do Brasil. Na terça-feira (25), o Cabuloso encara o Náutico, na Arena Independência, às 19h (de Brasília). E, na quinta-feira (27), o Tricolor duela contra o ABC, na Arena, às 21h30 (de Brasília).