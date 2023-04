Santos e Atlético-MG ficam no empate sem gols pelo Brasileirão

Na tarde deste domingo (23), Santos e Atlético-MG ficaram no 0 a 0, na Vila Belmiro, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times seguem sem vencer na competição, depois de perderem os respectivos jogos de estreia. No primeiro tempo, fora as defesas dos dois arqueiros, Zaracho chegou a acertar travessão do Peixe. Mas na etapa final, pouso se criou e o zero não saiu do placar.

Primeiro tempo sem gols

O Santos foi quem teve a iniciativa e atacou já no início do jogo. A primeira chance de perigo veio aos nove minutos com Lucas Lima, que bateu de canhota da entrada da área, a bola desviou na defesa do Atlético e foi em direção ao ângulo de Everson, porém, o goleiro pulou e fez uma linda defesa para salvar o Galo. No minuto seguinte, Ângelo bateu cruzado de fora da área, e a bola passou raspando a trave levando perigo ao gol do Galo novamente.

O Atlético então acordou no jogo e começou tomar conta das ações. Hyoran e Hulk tentaram em cobranças de faltas, mas ambos pararam em boas defesas do goleiro João Paulo. Aos 34, a equipe visitante perdeu uma oportunidade incrível de abrir o placar. Após cruzamento de Hulk, Hyoran escorou de cabeça para Zaracho, que sozinho e com o gol livre acertou o travessão.

Foto: Raul Baretta / Santos FC

Nada mudou...

O Galo que teve a primeira chance na etapa final. Aos nove minutos, em cobrança de escanteio afastada pela defesa do Santos, na sobra, Otávio acertou um lindo chute e obrigou João Paulo a fazer boa defesa para salvar o Santos. Depois deste lance, o segundo tempo foi um verdadeiro marasmo... ambas as equipes não criaram chances por um longo tempo, a partida ficou presa no meio de campo e cheia de erros.

Apenas aos 43 veio uma nova chance de gol e novamente com o time de Belo Horizonte. Eduardo Vargas acionou Paulinho pelo meio, o camisa 10 ficou cara a cara com João Paulo, mas acabou adiantando demais a bola e o goleiro do Peixe chegou no carrinho para afastar. Com isso, a partida terminou zerada e cada equipe ganhou seu primeiro ponto no Brasileirão.

Foto: Divulgação / CBF

Próximos jogos

Ambas as equipes voltam a campo pela Copa do Brasil no meio de semana. O Santos joga na quarta-feira (26), contra o Botafogo-SP, às 19h00, no Vila Belmiro, enquanto o Atlético-MG visita o Brasil de Pelotas no mesmo dia, só que às 19h30. O Peixe venceu por 2 a 0 na ida, já o Galo venceu os gaúchos por 2 a 1.