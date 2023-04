Odair Hellmann cometa sobre vaias da torcida e acredita na evolução do Santos: "Temos essa capacidade"

Na tarde deste domingo (23), o Santos recebeu o Atlético-MG em casa, na Vila Belmiro e deixou o gramado vaiado pelo seu torcedor após um empate sem gols.

O técnico Odair Hellmann, ao ser perguntado pelo repórter Pedro Cunha, da VAVEL Brasil, comentou sobre as vaias recebidas pelo torcedor santista.

"O torcedor tem o direito de se manifestar. Nós, aqui dentro, temos que trabalhar, acreditar, buscar evoluções e dar outro passo. Estamos no processo, no caminho de dar esse passo, tenho certeza e convicção de que vamos dar esse passo na parte ofensiva. Aí sim seremos um time mais forte, mais equilibrado. Já estamos melhor, já evoluímos em relação ao Campeonato Paulista, mas precisamos seguir evoluindo. Enfrentamos uma grande equipe, com muita opções, com muita pressão, com jogadores que terminam a jogada, que definem em um lance. O Atlético não conseguiu ter toda essa criação, todo esse volume, tiveram mais posse no segundo tempo, mas eu acredito que, de fato, os resultados não foram bons, mas merecíamos uma situação diferente contra o Grêmio e hoje tivemos um jogo equilibrado. Cabe a nós continuar em uma evolução para buscarmos a vitória contra o América, e os pontos fora de casa. Temos essa capacidade".

Ainda na resposta, Odair também valorizou a qualidade do elenco do Atlético-MG.

"Hoje nós enfrentamos uma grande equipe. Com muitas opções e muita pressão. São jogadores que terminam a jogada e em um lance podem definir essa jogada".

O comandante de 46 anos contou com a estreia do meia Luan Dias, vice-campeão Paulista com o Água Santa e, em reposta a pergunta do repórter Lucas Wood, também da VAVEL Brasil, valorizou a postura do jogador de 25 anos dentro de campo.

"Luan jogou na sua equipe em um tripé de meio campo. É um meia armador. Conversei com ele a respeito de uma situação de jogar aberto. Hoje foi muito mais por uma urgência do que por uma opção. Primeiro jogo, entrando em uma partida dessa sentiu também o ritmo do jogo, mas faz parte. Torcer para que prontamente ele possa estar a disposição nossa".

Questionado também sobre o rendimento do atacante Ângelo, Hellmann completou.

"São evoluções que a gente precisa buscar, mas precisamos protegê-lo. Precisamos colocá-lo no colo e ele vai ter isso de mim, do comando e de todos os jogadores. Claro que ele vai ter que buscar essa evolução e ele está fazendo isso. Vai crescer, ele tem 18 anos".

O Santos volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h00, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil.