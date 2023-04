Corinthians joga mal, leva virada e perde para o Goiás no Brasileirão

Na noite deste domingo (23), o Goiás recebeu o Corinthians no Estádio da Serrinha, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo começou com Róger Guedes marcando para o Timão, depois o Goiás empatou e virou com gols de Matheus Peixoto, Lucas Halter e Apodi, deixando o placar em 3 a 1.

A partida começou com o Corinthians tentando dominar as ações, chegando ao gol logo aos 16 minutos quando em cobrança ensaiada de escanteio, a jogada terminou com Fausto dando ótimo passe para Guedes infiltrar na área e fazer um golaço.

O próprio camisa 10 alvinegro quase marcou novamente em cobrança de escanteio fechada mas Sander afastou na hora decisiva. O Goiás chegou ao empate aos 30 minutos, quando Maguinho fez boa jogada pela direita, cruzou na medida e Matheus Peixoto de cabeça completou para as redes.

Na segunda etapa, o Goiás voltou muito melhor e dominava as ações da partida, mas não criava grandes chances de perigo. Até que aos 33 minutos, em cobrança de escanteio ,Lucas Halter cabeceou e marcou o gol do time esmeraldino virando o confronto.

Já nos acréscimos, Apodi fez grande jogada, deu chapéu em Du Queiroz, invadiu a área e marcou um golaço fechando o placar na Serrinha.

Próximo jogo e tabela

Ambas as equipes possuem três pontos. O Goiás ocupa o 10º lugar, enquanto o Corinthians está em 14º.

O Esmeraldino volta a campo somente no próximo final de semana, contra o Internacional pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Timão volta a campo já no meio de semana, diante do Remo, pela Copa do Brasil.