Com passagem pelo futebol peruano, Bruninho Alex reforça o Colo-Colo (BA) para a disputa da Série B do Baiano

O Colo-Colo (BA) segue se reforçando para a disputa do Campeonato Baiano da Série B, que tem início marcado para a primeira quinzena de maio. A última novidade é o lateral-direito Bruninho Alex, de 23 anos, que chega ao Tigrão após passagens pelo futebol paulista, catarinense, mineiro e peruano.

Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, Bruninho iniciou a carreira nas categorias de base do XV de Piracicaba. Depois, passou por Velo Clube (SP), Melgar, do Peru, Linense (SP), Rio Claro (SP) e Atlético Batistense (SC). Sua última equipe foi o América de Teófilo Otoni, onde teve boas atuações disputando a Segunda Divisão do Mineiro em 2022. O jovem atleta assinou contrato com o Tigre até o fim do estadual.

Foto: Divulgação/Colo-Colo (BA)

Tendo a velocidade e o drible como características principais, o versátil jogador, que também pode ser utilizado no setor ofensivo, espera ajudar o time de Ilhéus para retornar à elite do futebol baiano. Campeão da Série A em 2006, o Colo-Colo não participa da primeira divisão desde 2016.

“Estou muito motivado e feliz com essa oportunidade no Colo-Colo. Um clube de tradição da Bahia, que já foi campeão, e agora está com um projeto bem legal de reestruturação. Venho pronto para contribuir o máximo possível. Como meus pais sempre me dizem, é Deus no comando, e por isso tenho fé que vamos conseguir fazer uma boa campanha para brigar pelo acesso e recolocar o clube na Série A”, afirma Bruninho.

O Colo-Colo estreia na competição no dia 14 de maio (domingo), quando encara o Juazeiro, no Estádio Adauto Moraes, no Vale do São Francisco, em jogo válido pela primeira rodada da Segunda Divisão do Baiano.