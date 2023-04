Nos pênaltis, Athletico vence CRB e avança na Copa do Brasil

Em confronto válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Athletico sofreu, mas venceu o CRB por 2 a 1, garantindo vaga para as oitavas de final do torneio nos pênaltis, onde venceu por 4 a 2. Alex Santana marcou os dois gols do Furacão no tempo normal, enquanto Anselmo Ramon marcou para o Galo da Pajuçara.

O confronto

O primeiro duelo terminou com vitória do tima alagoano em Maceió, por isso, o Furacão precisava partir para o ataque em busca do resultado. O primeiro tempo teve esse roteiro de ataque do Athletico e contra-ataque do Galo.

Logo aos sete minutos, João Paulo recebeu passe dentro da área e finalizou, mas Bento defendeu duas vezes, até a bola sobrar para o atacante Anselmo Ramon, que concluiu para o fundo do gol e abriu o placar Curitiba.

O Athletico aumentou a pressão precisando do resultado. Aos 10', Khellven cruzou na área e Erick subiu mais alto para mandar de cabeça e assustar a meta adversária. Aos 26', João Paulo soltou um canudo de longe e a bola saiu com perigo.

CRB quase aumentou aos 34', quando João Paulo cobrou falta na área e Anselmo Ramon se antecipou para cabecear na trave. No rebote, o zagueiro Fábio Alemão mandou para fora.

Aos 36', o CRB teve um gol anulado. Matheus Ribeiro recebeu passe em velocidade pela direita e cruzou. Anselmo Ramon entre os zagueiros completou para marcar, mas o lance foi impugnado. Aos 45', o Athletico quase empatou. Após cobrança de escanteio, Vitor Roque desviou na primeira trave e o goleiro Diogo Silva voou para fazer uma defesa espetacular e salvar o time alagoano.

O Furacão seguiu no ataque. Aos 48', Terans fez fila pala esquerda e cruzou rasteiro. A bola desviou na marcação e explodiu na trave direita do CRB.

Virada no segundo tempo

Na volta do intervalo, o Athletico começou com tudo. Aos quatro minutos, Alex Santana cruzou para a área e Terans ajeitou para Vitor Roque, que completou para o gol, mas após revisão, o lance foi anulado.

O Athletico chegou ao empate aos 18'. Fernandinho lançou na medida para Madson, que dentro da área, ajeitou para Alex Santana e o meia completou para o fundo do gol.

O segundo tento atleticano saiu aos 36'. Após cobrança de escanteio, Thiago Heleno desviou e o goleiro Diogo Silva espalmou. No rebote, Alex Santana completou para o gol e virou para o Athletico. Aos 42', Fernandinho limpou a marcação na entrada da área e finalizou colocado. A bola tinha endereço, mas Gum desviou no meio do caminho.

Os pênaltis

Nas penalidades, o goleiro Diogo Silva bateu duas vezes, mas o goleiro Bento defendeu as duas tentativas. Fernandinho, Terans, Pablo e Vitor Bueno anotaram os gols do Athletico.

Anselmo Ramon perdeu para o CRB, enquanto João Paulo e Matheus Ribeiro fizeram, mas não foram suficientes para evitar a classificação do time paranaense.

Próximos jogos

Os dois times mudam o foco e agora pensam em suas competições. Ambos entram em campo no próximo sábado (29). O CRB viaja até São Paulo e enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz, às 17h, pela Série B. O Athletico atua às 21h, contra Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela Série A.