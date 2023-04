No sufoco! Atlético-MG busca empate com Brasil de Pelotas e vai às oitavas da Copa do Brasil

Em jogo difícil, o Atlético-MG buscou o empate contra o Brasil de Pelotas, por 1 a 1, na noite dessa quarta-feira (26), em Pelotas, e se classificou às oitavas de finais da Copa do Brasil. O time da casa abriu o placar com o atacante Márcio Jonatan e a equipe mineira empatou com Matías Zaracho.

Atlético sofre com o acúmulo de erros individuais

O jogo começou movimentado, com as duas equipes saindo pro jogo em busca do gol. O time da casa, precisando do resultado, pressionava a equipe atleticana e chegou a dominar os primeiros minutos. A primeira chance veio aos 11 minutos, com um chute rasteiro do meia Patrick.

A boa marcação do time do Brasil acompanhada de uma pressão que encurralava o time mineiro no campo defensivo, deu resultado. Logo aos 17 , em cobrança de falta na área, João Marcus ajeita de cabeça para o atacante Márcio Jonatan, cara a cara com o goleiro Éverson, empurrar para o gol.

A equipe mineira fazia uma boa partida e parecia não ter sentido o gol, mas acumulava gols perdidos, erros que já acompanham o time há alguns jogos. O grande personagem do primeiro tempo foi o atacante Vargas, que teve duas boas chances de abrir o placar e não conseguiu.

A primeira foi aos 15, em boa triangulação, o atacante recebeu livre na área, dominou e chutou para grande defesa de Marcelo Pitol. Já aos 26, Pavón recebeu pela direita, limpou a jogada e achou Vargas livre cara a cara com o goleiro. Inacreditavelmente, o chileno chutou por cima do gol.

O Atlético até conseguiu criar chances de abrir o placar, mas acumulava falhas no último terço do campo. Aos 49, foi a vez de Pavón perder outra grande oportunidade. Lançado por Patrick, o argentino entra na área e chuta, mas a bola desvia no defensor e sai.

O segundo tempo começou com um ritmo diferente. As equipes encontravam grandes dificuldades de criar chances de gol, o que deixava o jogo mais truncado. Com o placar favorável, o Brasil de Pelotas apenas administrava a vantagem do placar sem ameaçar o gol de Éverson.

Já o Atlético tentava o empate, mas esbarrava em um sistema defensivo bem postado acompanhado de ótima atuação do goleiro Marcelo Pitol. O gol de empate veio somente aos 43 da segunda etapa, quando Zaracho recebe um passe de Mariano na área e finaliza bonito para balançar as redes do Brasil.

Próximos compromissos

Classificado, o Atlético agora volta a pensar na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, quando recebe o Athletico-PR, no sábado (29), no Mineirão, em Belo Horizonte. O próximo adversário da Copa do Brasil será definido por sorteio.