Botafogo bate Ypiranga no Nilton Santose se classifica às oitavas da Copa do Brasil

O Botafogo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro venceu o Ypiranga, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (27), no Nilton Santos. Os gols foram marcados por Matheus Nascimento e Janderson. Na soma dos placares dos dois jogos, o time carioca aplicou 4 a 0 sobre o Canarinho. O sorteio da próxima fase da competição será realizado no dia 2 de maio, às 13h (de Brasília), na sede da CBF.

Botafogo aumenta vantagem no primeiro tempo

O Botafogo iniciou a pressão contra a defesa do Ypiranga nos primeiros minutos de partida. Mesmo com o time mesclado, o Alvinegro soube dominar o jogo, pressionou o time gaúcho e criou boas oportunidades com Matheus Nascimento e Luís Henrique.

Matheus Nascimento, inclusive, abriu o placar no início da partida. Aos quatro minutos, o atacante viu a tabela entre Luís Henrique e Gustavo Sauer dentro da área. Após dividida da defesa gaúcha com o camisa 10, a bola sobrou para o jovem centroavante, que dominou e bateu cruzado para estufar a rede do goleiro Caíque.

O primeiro tempo seguiu com bastante posse de bola para o Botafogo. Apesar disso, o Alvinegro chegou a diminuir a pressão em determinado momento da primeira etapa e trocou passes com muita tranquilidade. O Ypiranga, atrás do placar, tentou melhorar a marcação para evitar mais gols contra o seu gol. Além disso, tentou investir em contra-ataque, mas não foi eficiente.

Botafogo recua no segundo tempo, mas amplia placar

Na etapa final, o Botafogo diminuiu a pressão contra o Ypiranga, mas continuou investindo em boas jogadas para ampliar o placar. No entanto, as substituições, até a reta final do segundo tempo não surtiram muitos efeitos. Além disso, o goleiro Caíque, desde o início da partida, fez excelentes defesas que evitaram um placar elástico para o Alvinegro.

Apenas aos 42 minutos, Janderson fez o segundo gol do Botafogo. Na jogada pelo meio, Segovia encontrou belo passe para o atacante, que invadiu a área e bateu cruzado para estufar a rede. O gol na reta final da partida sacramentou a classificação tranquila do Alvinegro para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Próximo jogo

O Botafogo vira a chave para o Campeonato Brasileiro. O Alvinegro enfrenta o Flamengo, no domingo (30), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada da competição. O Ypiranga visita o América-RN, na próxima quarta (3), às 19h, na Arena das Dunas, pela primeira rodada da Série C.