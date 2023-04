Na abertura da rodada da Série B, Criciúma e Avaí se enfrentam pela quarta vez no ano

Nesta sexta-feira (28), Criciúma e Avaí se enfrentam às 19h no Heriberto Hülse, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico logo no início do torneio é de grande importância para ambos, que se enfrentaram no mês passado no mata-mata do Campeonato Catarinense.

Até aqui, o Tigre é um dos times que está com 100% de aproveitamento. O Leão, por sua vez, estreou sendo goleado pelo Guarani, mas em seguida venceu o Mirassol.

Apesar de o Criciúma ter eliminado o Avaí no Catarinense deste ano - e de forma dramática, após 30 cobranças de pênalti -, o último triunfo do Tigre no clássico ocorreu em março de 2020. De lá para cá, foram cinco partidas, com três empates (todos em 2023) e duas vitórias do Avaí.

Criciúma em grande fase

Os mandantes do embate fazem um bom início de campeonato após o título catarinense, tendo vencido os dois jogos disputados. No entanto, terão um desfalque importante para o clássico. Marquinhos Gabriel, autor de três assistências até aqui, lesionou o músculo posterior da coxa direita e não irá a campo.

Além dele, Hélder deve continuar fora, também por lesão. Seu provável substituto é Hermes. Ademais, o Tigre tem a chance de assumir a ponta da tabela, mas para isto precisa sair vencedor nesta sexta-feira, bem como torcer para Guarani e Vitória não triunfem diante de Ituano e Londrina.

Desta maneira, o onze inicial escalado por Cláudio Tencati deverá ser: Gustavo; Cristóvam, Walisson, Rodrigo e Hermes; Arlison, Rômulo, Crystopher e Felipe Mateus; Fabinho e Éder

Avaí tenta embalar

O Leão, após início de temporada complicado, tenta engrenar na temporada. Para o clássico em Criciúma, o técnico Alex sabe que não terá Xavier, expulso no confronto contra o Mirassol. Em contrapartida, o meia Rafael Gava, recém-chegado do Cuiabá, já foi integrado ao elenco e estará à disposição.

Além de Xavier, suspenso, Fabrício Baiano, Guilherme Santos, Jean Lucas, Kazu, Thiago Rosa e Vitinho, todos lesionados, também estão fora. Assim, os prováveis titulares são: Ygor Vinhas; Thales, Didi, Roberto e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Júlio Cesar, Cipriano e Patiño

Arbitragem

Wagner do Nascimento apitará a partida, auxiliado por Thiago Henrique Neto e Thayne Marques Fonseca, enquanto Jean Pierre Gonçalves Lima estará à frente do VAR.