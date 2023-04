Tentando derrubar tabu, Criciúma recebe o Avaí pela Série B

Nesta sexta-feira (28), Criciúma e Avaí se enfrentam às 19h no Heriberto Hülse, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O clássico logo no início do torneio é de grande importância para ambos, que se enfrentaram no mês passado no mata-mata do Campeoanto Catarinense.

Até aqui, o Tigre se mantém na 4ª posição, e junto aos times que estão acima, está com 100% de aproveitamento. O Leão, por sua vez, estreou sendo goleado pelo Guarani, mas em seguida venceu o Mirassol.

Outro agravante do confronto é o jejum de vitórias que os donos da casa vivem diante de seu rival. O último triunfo do Criciúma no clássico ocorreu em março de 2020. De lá para cá, foram cinco partidas, com três empates e duas vitórias do Avaí. Mesmo tendo eliminado o Leão no último estadual após 30 cobranças de pênalti, as duas partidas terminaram empatadas.

Criciúma

Os mandantes do embate fazem um bom início de campeonato, tendo vencido os dois jogos disputados. No entanto, terão um desfalque importante para o clássico. Marquinhos Gabriel, autor de três assistências até aqui, lesionou o músculo posterior da coxa direita e não irá a campo.

Além dele, Hélder deve continuar fora, também por lesão. Seu provável substituto é Hermes. Ademais, o Tigre tem a chance de assumir a ponta da tabela, mas para isto precisa sair vencedor nesta sexta-feira, bem como torcer para Guarani e Vitória não triunfem diante de Ituano e Londrina. Desta maneira, o onze inicial escalado por Cláudio Tencati deverá ser:

Gustavo; Cristóvam, Walisson, Rodrigo e Hermes; Arlison, Rômulo, Crystopher e Felipe Mateus; Fabinho e Éder

Avaí

O Leão se encontra no meio da tabela, em 12º lugar, mas pode alcançar posições mais altas se conquistar os três pontos. Contudo, o técnico Alex sabe que não terá Xavier, expulso no confronto contra o Mirassol. Em contrapartida, o meia Rafael Gava, recém-chegado do Cuiabá, já foi integrado ao elenco e estará à disposição.

Além de Xavier, suspenso, Fabrício Baiano, Guilherme Santos, Jean Lucas, Kazu, Thiago Rosa e Vitinho, todos lesionados, também estão fora. Assim, os prováveis titulares são:

Ygor Vinhas; Thales, Didi, Roberto e Natanael; Wellington, Eduardo e Rafael Gava; Júlio Cesar, Cipriano e Patiño

Arbitragem e Transmissão

Wagner do Nascimento apitará a partida, auxiliado por Thiago Henrique Neto e Thayne Marques Fonseca, enquanto Jean Pierre Gonçalves Lima estará à frente do VAR.

A partida terá transmissão do SporTV e Premiere, bem como do tempo real da VAVEL Brasil.