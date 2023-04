Em partida pouco inspirada, São Paulo busca empate contra Coritiba

Coritiba e São Paulo se enfrentaram no Couto Pereira, neste sábado (29) às 16h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Apesar de sair na frente com Bruno Gomes, o Coxa desperdiçou chances preciosas com Alef Manga, sofreu gol de Marcos Paulo na etapa final, e terminou a partida com um amargo 1 a 1 em casa.

Coxa inicia melhor, faz o gol, e joga confortavelmente

O jogo começou bem movimentado no Couto Pereira, com o Coritiba tentando propor o jogo e o São Paulo encontrando boas alternativas em contra-ataque. Porém, aos poucos o Coxa foi dominando as ações, e aos 11 minutos do primeiro tempo, após bom passe de cabeça de Alef Manga, Bruno Gomes acertou uma linda finalização de fora da área e abriu o placar para a equipe mandante. Deste momento adiante os papéis se inverteram, o São Paulo passou a ter mais a bola, porém, esbarrou em um sistema defensivo muito bem postado, e teve pouca inspiração.

Aos 30 minutos, o São Paulo finalmente criou uma grande chance em boa jogada partindo pela lateral esquerda de ataque do tricolor, a bola chegou para Rodrigo Nestor, que dividiu com o jogador do Coritiba e finalizou na trave do goleiro Gabriel. A ultima chance do primeiro tempo, aos 48, foi de Alef Manga após Bruno Gomes realizar um desarme no meio de campo e acionar o camisa 11 em um belo passe açucarado, deixando o atacante do Coxa cara a cara com o Rafael, que fez excelente defesa, salvou o tricolor na ocasião, e decretou o final da primeira etapa em 1 a 0 para os mandantes.

Tricolor cria, corre muitos riscos, mas chega ao gol de empate

A segunda etapa começou com o tricolor paulista tendo mais volume ofensivo, porém, faltou capricho na hora de finalizar. O Coxa, por sua vez, aproveitou os espaços para levar perigo em contragolpe. Logo aos dois minutos da etapa complementar, um chute bloqueado de Rodrigo Nestor na entrada da área, acabou gerando um ótimo contra-ataque para Alef Manga, que em velocidade novamente ficou de frente com Rafael, mas, desperdiçou a chance outra vez ao chutar fraco. Após cobrança de escanteio de Bruno Gomes aos 12, a bola passou por toda a área até chegar a Alef Manga, que sem marcação, desperdiçou uma chance de ouro de encaminhar a vitória.

Apesar das boas escapadas e chances criadas pelo Coritiba, o São Paulo seguia controlando a posse de bola, e aos poucos tentava criar suas oportunidades. Aos 15, Wellington Rato cruzou para Marcos Paulo, que de cabeça tocou para Luciano, e o camisa 10 do tricolor não conseguiu concluir bem. Após muitas tentativas de infiltrar na fechada defesa do Coritiba, o São Paulo finalmente conseguiu encontrar o seu gol. Depois de uma bela finalização de Marcos Paulo, Kuscevic tentou bloquear o chute e acabou mudando a direção da bola, que encobriu o goleiro Gabriel aos 35 da etapa final e abriu o placar do tricolor paulista. Antes do final da partida, Alef Manga ainda teve outra chance de colocar o Coxa na frente, mas, depois de uma bela finalização, forte e rasteira, Rafael defendeu e cedeu escanteio.

Sequência da temporada para as equipes

O Coritiba segue sem vencer na competição, soma seu primeiro ponto, e aparece momentaneamente na décima oitava colocação. O próximo confronto da equipe será no próximo domingo (07) às 16h, fora de casa contra o Bahia, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

O São Paulo alcança mais um ponto na tabela e aparece em sexto lugar no momento, com quatro pontos. A equipe irá à Colômbia enfrentar o Deportes Tolima, na terça-feira (02) às 19h, em partida pela Copa Sul-Americana pelo grupo D.